Симона Халеп не сыграет на Олимпийских играх

Спортсменка не успевает восстановиться

  • 29.06.2021 04:52
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Симона Халеп не сыграет на Олимпийских играх
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила сама румынская теннисистка.

«Я ничем так не горжусь, как выступлением за свою страну, но, к сожалению, для восстановления моей икроножной мышцы нужно больше времени. Я приняла решение сняться с Олимпийских игр этим летом. Это было очень трудное решение после пропуска Ролан Гаррос и Уимблдона, но я вернусь ещё сильнее. Буду смотреть соревнования и болеть за румынских спортсменов дома», - написала Халеп в Twitter.

Ранее Халеп объявила, что не сыграет на Уимблдоне.

Напомним, что Симона Халеп еще в мае получила травму икроножной мышцы. 

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Источник — Twitter

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