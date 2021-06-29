Симона Халеп не сыграет на Олимпийских играх

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп не выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила сама румынская теннисистка.
«Я ничем так не горжусь, как выступлением за свою страну, но, к сожалению, для восстановления моей икроножной мышцы нужно больше времени. Я приняла решение сняться с Олимпийских игр этим летом. Это было очень трудное решение после пропуска Ролан Гаррос и Уимблдона, но я вернусь ещё сильнее. Буду смотреть соревнования и болеть за румынских спортсменов дома», - написала Халеп в Twitter.
Ранее Халеп объявила, что не сыграет на Уимблдоне.
Напомним, что Симона Халеп еще в мае получила травму икроножной мышцы.
Источник — Twitter
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