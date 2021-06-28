Журналист: Шевченко сказал, что Зубков больше не поможет сборной на Евро

29 июня в Глазго сборная Украины сыграет против Швеции в матче 1/8 финала

  • 28.06.2021 08:20
  • 5014 просмотров
  • 2 комментария
Журналист: Шевченко сказал, что Зубков больше не поможет сборной на Евро
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный журналист Александр Денисов сообщил, что хавбек Александр Зубков больше не поможет сборной Украины на Евро-2020 из-за травмы:

«Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко: Зубков – нет, не сможет больше играть. Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть, ему так легче – после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой по составу точно меньше – к сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020».

По последней официальной информации от УАФ, 27 июня Александр Зубков «продолжил индивидуальные беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом». Хавбек получил травму в начале поединка 1-го тура против Нидерландов (2:3).

Напомним, 29 июня в Глазго сборная Украины сыграет против Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Несколько дней назад защитник Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы покинул сборную и отправился в Киев лечить повреждение.

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Источник — Великий футбол

(13 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:18
    +2
    Клинические идиоты и кумы как же вы надоели за 30 лет.
    Как можно не взять больше игроков на евро?
    Никто не понесет ответственность.
    Если мы проиграем Швеции чистыми выйдут из воды весь штаб и федерация.
    Это даже не позор.
    Это реальность нашего футбола.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 28.06.2021 08:59
    -2
    журналист денисов--не смешите--пропагандон
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 28.06.2021 09:18
    +2
    Клинические идиоты и кумы как же вы надоели за 30 лет.
    Как можно не взять больше игроков на евро?
    Никто не понесет ответственность.
    Если мы проиграем Швеции чистыми выйдут из воды весь штаб и федерация.
    Это даже не позор.
    Это реальность нашего футбола.
    Ссылка
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