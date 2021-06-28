Журналист: Шевченко сказал, что Зубков больше не поможет сборной на Евро

Футбольный журналист Александр Денисов сообщил, что хавбек Александр Зубков больше не поможет сборной Украины на Евро-2020 из-за травмы:

«Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко: Зубков – нет, не сможет больше играть. Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть, ему так легче – после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой по составу точно меньше – к сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020».

По последней официальной информации от УАФ, 27 июня Александр Зубков «продолжил индивидуальные беговые упражнения, приближая свое возвращение к работе с мячом». Хавбек получил травму в начале поединка 1-го тура против Нидерландов (2:3).

Напомним, 29 июня в Глазго сборная Украины сыграет против Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020. Несколько дней назад защитник Денис Попов из-за травмы икроножной мышцы покинул сборную и отправился в Киев лечить повреждение.