Разброд и шатания. Почему Тоттенхэм никак не назначит главного тренера

За розыгрышем финальной части Евро-2020 как-то на второй план отошли многие клубные дела, хотя там, на самом деле, по-прежнему происходит много интересного. В частности, уже более двух месяцев прошло с того момента, как «Тоттенхэм» отправил в отставку Жозе Моуриньо, и до сих пор не назначил на пост главного тренера какого-либо другого специалиста на постоянной основе. Ныне временным исполняющим обязанности наставника «шпор» продолжает оставаться 30-летний Райан Мейсон, хотя все понимают, что он не поведет команду за собой к выполнению задач в сезоне-2021/22.

В эталонных клубах континента часто говорят о планировании и преемственности. Лучший способ добиться успеха в настоящем – обеспечить его продолжение в будущем. Скажем, когда «Лейпциг» или «Лестер» соглашаются продать кого-то из важных игроков первой команды, то в этих клубах уже существует понимание, кто конкретно будет способен заполнить образовавшуюся пустоту. Причем сделать это за значительно меньшие деньги, чем можно выручить от продажи кого-то из лидеров.

Похожая ситуация и с тренерами. Например, «Бавария» подыскала замену Хансу-Дитеру Флику всего за 10 дней, объявив о достижении соглашения с Юлианом Нагельсманном. В клубах такой структуры и мышления тренер и каждый из футболистов – всего лишь винтики большой машины. Если с уходом одного человека приходится перекраивать работу всей структуры, и сдавать в макулатуру прежние технические чертежи, значит вывод только один – все задумки и чертежи изначально были неправильными.

Манера принятия управленческих решений в «Тоттенхэме» - это не то, что можно ставить в один ряд со стратегиями, существующими в клубах, о которых вспоминалось выше. Скорее, «шпоры» - это такой себе реалити-проект на телевидении, когда каждый персонаж делает то, что ему хочется, чтобы привлечь к себе внимание и получить максимальные оценки судей и благосклонность зрителей. Что будет дальше с клубом и командой, никого особо не интересует, ведь так было ранее, и, вероятно, так будет всегда.

Нынешняя затянувшаяся пауза с назначением нового главного тренера «Тоттенхэма» вписывается в ту концепцию управления клубом, которая выстроена в течение нескольких десятилетий при Даниэле Леви. Нет, на самом деле ничего плохого в том, что «шпоры» не торопятся с персоной нового коуча нету. В конце концов, земляки «Тоттенхэма» из «Челси», кажется, и вовсе овладели фантастическим искусством, когда фактические временщики добиваются значительно лучших результатов, чем те, на кого делалась серьезная ставка и под кого выстраивались стратегии.

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Большинство игроков «Тоттенхэма» вернутся к полноценным предсезонным тренировкам только после Евро-2020, и любой новый тренер команды уже будет иметь явное преимущество перед своими предшественниками в стане «шпор», ведь ранее только трое из последних двенадцати наставников команды были назначены во время летней межсезонки. Остальным, как правило, приходилось навертывать упущенное уже по ходу соревновательного процесса.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэниэл Леви

Есть версия, что боссы «Тоттенхэма» ныне как раз, наоборот, очень тщательно подходят к вопросу выбора нового наставника для первой команды. Однако стратегически не похоже на то, чтобы «шпоры» выбирали кого-то под свою генеральную линию. Со стороны «Тоттенхэм» точно вряд ли выглядит как совершенно нормальный клуб, принимающий совершенно нормальные решения, основанные на совершенно нормальной стратегии. Почему это так? Судите сами: сперва в прессу активно просачивалась информация о том, что руководство «шпор» ищет нового наставника в Германии, но затем вдруг на пост спортивного директора приходит итальянец Фабио Паратичи, который однозначно ратует за иной вектор, и переводит взоры клубных боссов на Апеннинский полуостров. На горизонте возникают имена Антонио Конте, Паулу Фонсеки и Дженнаро Гаттузо, но мечты Паратичи о приходе кого-либо из этих специалистов достаточно быстро погасли.

Затем «Тоттенхэм» резко переключается на испанский рынок, где получает от ворот поворот от Хулена Лопетеги, и в конечном итоге, кажется, все возвращается на круги своя. Ныне тройка фаворитов на пост главного тренера «Тоттенхэма», по мнению большинства британских экспертов, выглядит следующим образом: Грэм Поттер («Брайтон», его плюсами называются опыт и экспансивность), Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон», прагматик, отлично знакомый с реалиями АПЛ) и Стивен Джеррард («Рейнджерс», молодой и голодный к победам коуч, прекрасно проявивший себя в соседней Шотландии).

Согласитесь, ничего общего в этих трех кандидатурах нет, равно как и нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» есть четкий типаж «своего тренера». Вероятно, главный типаж «шпор» - отсутствие любого типажа или шаблона. Именно поэтому в 90-х лондонцы обращались к услугам сперва Шривза, затем Ардилеса, потом Фрэнсиса, Гросса и Ходдла. Не менее «пестрой» оказалась тренерская подборка и в «нулевых»: Йол, Рамос, Реднапп, Вилаш-Боаш, Шервуд, Почеттино, Моуриньо…

Намерено или нет, но «Тоттенхэм» стал выглядеть как клуб, который является противником всякой логики. Здесь нет четкого соблюдения преемственности, а присутствует просто перепрыгивание с одного батута на другой. Как в парке аттракционов, когда детям становится скучно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

К сожалению, подобная работа менеджмента неизбежно привела к тому, что роль главного тренера действительно стала определяющей в «Тоттенхэме». Команда была настолько хороша, насколько хорош был тот, кто ее возглавлял. Знаковым достижением Почеттино стал выход в финал Лиги чемпионов, но его ключевой метод работы заключался в том, что Маурисио объединил все звенья клуба: руководство, менеджера, игроков, болельщиков. Аргентинский коуч сделал то, что ранее долгое время не удавалось провернуть никому из его предшественников. Казалось бы, тем самым, Почеттино должен был раскрыть глаза на методы работы, которые нужно культивировать и развивать в будущем. Но как только Маурисио ушел, все снова полетело в тартарары…

Сейчас почти все стратегические решения «Тоттенхэма» выглядят полным абсурдом. В клубе хотели воспитывать собственных талантов, но только один из 17 наиболее часто игравших футболистов команды прошел через академию «шпор». Они построили новый стадион, чтобы собирать на нем как можно больше зрителей и играть в Лиге чемпионов, но в рамках этого турнира провели лишь четыре поединка, причем в двух из них проиграли. Они много и красочно рассказывали о важности местных болельщиков, а затем подписались под идеей создания Европейской Суперлиги, даже не спросив мнение собственных фанатов. Все это – примеры полнейшего абсурда, который творится в «Тоттенхэме», и одним из составляющих которого является нынешние разброд и шатания вокруг персоны нового главного тренера.

Да и серьезные специалисты, кажется, получая приглашения от «Тоттенхэма» совершенно точно не подпрыгивают на месте от счастья. Вы бы радовались, если бы вас звала структура, которая сама не может определиться, чего она хочет? Вот и потенциальные наставники не из числа «заробитчан» и «сбитых летчиков», кажется, весьма скептично настроены в отношении «Тоттенхэма», которому слишком многое следует поменять в своих подходах к делу, прежде чем засматриваться на серьезные трофеи.