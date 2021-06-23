Тренер Севильи отклонил предложение Тоттенхэма

«Шпоры» продолжают поиски нового наставника

  • 23.06.2021 19:58
  • 859 просмотров
  • 2 комментария
Тренер Севильи отклонил предложение Тоттенхэма
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги отклонил предложение возглавить «Тоттенхэм». «Шпоры» предлагали щедрый контракт, но испанский специалист доволен своей ситуацией в «Севилье».

У «Тоттенхэма» возникли проблемы с поиском нового главного тренера. Ранее «Шпорам» отказали Антонио Конте и Паулу Фонсека, а от кандидатуры Дженнаро Гаттузо клуб отказался сам под давлением фанатов.

Напомним, в апреле «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо, и сезон команда заканчивала под руководством временного тренера Райана Мейсона.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.06.2021 21:03
    0
    Лисина вже упріла ,від марафонного пошуку
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.06.2021 20:12
    +1
    Поспішив Ребров, так би і до нього черга дійшла)))
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.06.2021 20:12
    +1
    Поспішив Ребров, так би і до нього черга дійшла)))
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 23.06.2021 21:03
    0
    Лисина вже упріла ,від марафонного пошуку
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности