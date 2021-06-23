Тренер Севильи отклонил предложение Тоттенхэма

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги отклонил предложение возглавить «Тоттенхэм». «Шпоры» предлагали щедрый контракт, но испанский специалист доволен своей ситуацией в «Севилье».
У «Тоттенхэма» возникли проблемы с поиском нового главного тренера. Ранее «Шпорам» отказали Антонио Конте и Паулу Фонсека, а от кандидатуры Дженнаро Гаттузо клуб отказался сам под давлением фанатов.
Напомним, в апреле «Тоттенхэм» уволил Жозе Моуриньо, и сезон команда заканчивала под руководством временного тренера Райана Мейсона.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.