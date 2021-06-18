Источник: Тоттенхэм отказался от назначения Гаттузо

«Шпоры» будут искать другого тренера

  • 18.06.2021 15:28
  • 514 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Тоттенхэм отказался от назначения Гаттузо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

«Тоттенхэм» отказался от идеи назначения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Еще вчера сообщалось о том, что клуб и тренер согласовали условия контракта, но в последний момент руководство «Шпор» изменило свое решение.

Одним из главных факторов, который заставил «Тоттенхэм» отказаться от Гаттузо, оказалось массовое недовольство фанатов клуба, которое они высказывали в соцсетях. Многие фанаты собирались аннулировать свои сезонные абонементы и прекратить членство в официальном фан-клубе «Тоттенхэма».

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(6 голосов)

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Комментарии
    andrea778
    online
      andrea778, 18.06.2021 15:41
    0
    Да,мабуть, у пацієнтів в Глевасі, не така буйна фантазія, щоб уявити гатузо в лондоні
    Ссылка
    andrea778
    online
      andrea778, 18.06.2021 15:41
    0
    Да,мабуть, у пацієнтів в Глевасі, не така буйна фантазія, щоб уявити гатузо в лондоні
    Ссылка
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