Источник: Тоттенхэм отказался от назначения Гаттузо

«Тоттенхэм» отказался от идеи назначения на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Еще вчера сообщалось о том, что клуб и тренер согласовали условия контракта, но в последний момент руководство «Шпор» изменило свое решение.

Одним из главных факторов, который заставил «Тоттенхэм» отказаться от Гаттузо, оказалось массовое недовольство фанатов клуба, которое они высказывали в соцсетях. Многие фанаты собирались аннулировать свои сезонные абонементы и прекратить членство в официальном фан-клубе «Тоттенхэма».