Источник: Тоттенхэм согласовал контракт с Гаттузо

Итальянский тренер быстро нашел себе новую работу

  • 17.06.2021 21:50
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Источник: Тоттенхэм согласовал контракт с Гаттузо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2023 года. Зарплата Гаттузо составит 2,5 миллиона евро в год.

Ранее «Тоттенхэм» был близок к назначению на пост главного тренера Паулу Фонсеки, однако в последний момент сделка сорвалась. По слухам, стороны не договорились по финансовым условиям контракта.

Сам Гаттузо только вчера покинул пост главного тренера «Фиорентины», на котором провел всего три недели. У тренера возникли разногласия с руководством «фиалок» по поводу трансферной политики.

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Источник — твиттер Николо Скиры

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