Источник: Тоттенхэм согласовал контракт с Гаттузо

Дженнаро Гаттузо согласовал условия личного контракта с «Тоттенхэмом». Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано на два года – до лета 2023 года. Зарплата Гаттузо составит 2,5 миллиона евро в год.

Ранее «Тоттенхэм» был близок к назначению на пост главного тренера Паулу Фонсеки, однако в последний момент сделка сорвалась. По слухам, стороны не договорились по финансовым условиям контракта.

Сам Гаттузо только вчера покинул пост главного тренера «Фиорентины», на котором провел всего три недели. У тренера возникли разногласия с руководством «фиалок» по поводу трансферной политики.