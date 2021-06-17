ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо покидает Фиорентину

«Фиорентина» официально заявила о том, что Дженнаро Гаттузо покидает клуб.
Стороны по взаимному согласию решили не выполнять предыдущие договоренности и, следовательно, не начинать следующий футбольный сезон вместе.
Напомним, что 25 мая Гаттузо был назначен на этот пост. Но ранее появилась информация, что у специалиста возникли разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.
«Фиорентина» приступила к поискам нового тренера.
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Источник — ФК Фиорентина
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