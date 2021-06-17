ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо покидает Фиорентину

Итальянский специалист не провел в клубе ни одной тренировки

  • 17.06.2021 11:30
  • 2177 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Гаттузо покидает Фиорентину
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Фиорентина» официально заявила о том, что Дженнаро Гаттузо покидает клуб.

Стороны по взаимному согласию решили не выполнять предыдущие договоренности и, следовательно, не начинать следующий футбольный сезон вместе.

Напомним, что 25 мая Гаттузо был назначен на этот пост. Но ранее появилась информация, что у специалиста возникли разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

«Фиорентина» приступила к поискам нового тренера.

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Источник — ФК Фиорентина

(7 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.06.2021 12:45
    0
    Евгений Кедров, 17.06.2021 11:44
    Гаттузо вообще бытло
    Тихо сам с собою , я веду беседу ... (с)
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 17.06.2021 11:44
    -5
    Гаттузо вообще бытло
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 17.06.2021 11:42
    -5
    Он мне запомнидся только сварой с Шевой за битиё штрафного.
    Ссылка
    Евгений Кедров
    online
      Евгений Кедров, 17.06.2021 11:40
    -6
    Гаттузо себя нигде не показал нормльным коучем. Он лузер.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.06.2021 12:45
    0
    Евгений Кедров, 17.06.2021 11:44
    Гаттузо вообще бытло
    Тихо сам с собою , я веду беседу ... (с)
    Ссылка
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