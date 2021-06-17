Тоттенхэм возглавит Гаттузо. Почему Фонсека не договорился со шпорами?

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека не станет новым главным тренером «Тоттенхэма», хотя ранее устно согласовал условия двухлетнего контракта с английским клубом.

Однако переговоры между сторонами прервались, и в клубе решили сосредоточиться на других целях. По данным Sky Italia, сделка была сорвана по финансовым причинам, а источники Sky Sports News говорят, что решение было принято «Тоттенхэмом».

Теперь Дженнаро Гаттузо, неожиданно покинувший «Фиорентину», стал главным кандидатом на должность наставника «шпор».

Новый управляющий директор футбольного клуба «шпор» Фабио Паратичи является большим поклонником Гаттузо и считает это назначение более привлекательны. Паратичи ранее пытался назначить бывшего главного тренера «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте, но переговоры прервались в начале июня.

Экс-тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо, который должен был официально вступить в должность главного тренера «Фиорентины» 1 июля, не договорился с клубом Серии А относительно летних трансферов и расторг свой контракт с клубом из Флоренции.