Тоттенхэм возглавит Гаттузо. Почему Фонсека не договорился со шпорами?

По некоторым данным, сделка с португальцем сорвана по финансовым причинам

  • 17.06.2021 20:25
  • 3299 просмотров
  • 5 комментариев
Тоттенхэм возглавит Гаттузо. Почему Фонсека не договорился со шпорами?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший наставник «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека не станет новым главным тренером «Тоттенхэма», хотя ранее устно согласовал условия двухлетнего контракта с английским клубом.

Однако переговоры между сторонами прервались, и в клубе решили сосредоточиться на других целях. По данным Sky Italia, сделка была сорвана по финансовым причинам, а источники Sky Sports News говорят, что решение было принято «Тоттенхэмом».

Теперь Дженнаро Гаттузо, неожиданно покинувший «Фиорентину», стал главным кандидатом на должность наставника «шпор».

Новый управляющий директор футбольного клуба «шпор» Фабио Паратичи является большим поклонником Гаттузо и считает это назначение более привлекательны. Паратичи ранее пытался назначить бывшего главного тренера «Челси», «Ювентуса» и сборной Италии Антонио Конте, но переговоры прервались в начале июня.

Экс-тренер «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо, который должен был официально вступить в должность главного тренера «Фиорентины» 1 июля, не договорился с клубом Серии А относительно летних трансферов и расторг свой контракт с клубом из Флоренции.

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Источник — Sky Sports

(14 голосов)

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Комментарии
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 17.06.2021 21:31
    +1
    Гаттузо в Тоттенхэме? Да ладно...Бедные шпоры.
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 17.06.2021 21:28
    0
    Pol Chopa, 28.05.2021 10:09:59
    0
    С Д.Леви ни один нормальный тренер не захочет работать,разве какой нибуть подзаработать за сезон два.
    Гаттузо?Планка для Д.Леви все ниже и ниже,абсолютно прав предыдущий коментатор.
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 17.06.2021 21:02
    +3
    Схоже, що президент Шпор Данієл Леві, після безглуздого звільнення Мауріссіо Почеттіно, настільки втратив клепку, що ще довго не придбає ідентичну заміну Жаль Тоттенгем.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 17.06.2021 20:52
    +1
    Тепер точно кабзда Тотенхему...
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 17.06.2021 20:48
    +2
    Видимо, не захотел доплачивать, чтоб тренировать. Иначе не могу объяснить интерес к ниму от таких клубов
    Ссылка
    Gateway_enemy
    online
      Gateway_enemy, 17.06.2021 21:02
    +3
    Схоже, що президент Шпор Данієл Леві, після безглуздого звільнення Мауріссіо Почеттіно, настільки втратив клепку, що ще довго не придбає ідентичну заміну Жаль Тоттенгем.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 17.06.2021 20:48
    +2
    Видимо, не захотел доплачивать, чтоб тренировать. Иначе не могу объяснить интерес к ниму от таких клубов
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 17.06.2021 21:31
    +1
    Гаттузо в Тоттенхэме? Да ладно...Бедные шпоры.
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 17.06.2021 20:52
    +1
    Тепер точно кабзда Тотенхему...
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 17.06.2021 21:28
    0
    Pol Chopa, 28.05.2021 10:09:59
    0
    С Д.Леви ни один нормальный тренер не захочет работать,разве какой нибуть подзаработать за сезон два.
    Гаттузо?Планка для Д.Леви все ниже и ниже,абсолютно прав предыдущий коментатор.
    Ссылка
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