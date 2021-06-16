Гаттузо может покинуть Фиорентину, не приступив даже к тренировкам

Возникли разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики

  • 16.06.2021 21:38
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Гаттузо может покинуть Фиорентину, не приступив даже к тренировкам
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

25 мая итальянец был назначен на этот пост, но может даже не приступить к своим обязанностям с 1 июля.

Дело в том, что у Гаттузо возникли серьезные разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

43-летний тренер сменил Джузеппе Якини, который работал с «фиалками» с конца марта.

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Источник — gianlucadimarzio.com

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