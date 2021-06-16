Гаттузо может покинуть Фиорентину, не приступив даже к тренировкам

Главный тренер «Фиорентины» Дженнаро Гаттузо может покинуть клуб, информирует журналист Джанлука Ди Марцио.

25 мая итальянец был назначен на этот пост, но может даже не приступить к своим обязанностям с 1 июля.

Дело в том, что у Гаттузо возникли серьезные разногласия с руководством клуба по поводу трансферной политики.

43-летний тренер сменил Джузеппе Якини, который работал с «фиалками» с конца марта.