ЛЧ-шная фишка Челси – смена тренера как путь к финалу турнира

Сегодня лондонцы в третий раз в истории сыграют в решающем матче за главный клубный трофей Европы

  • 29.05.2021 09:50
  • 1087 просмотров
  • 1 комментарий
ЛЧ-шная фишка Челси – смена тренера как путь к финалу турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Лондонский «Челси», несмотря на популярность в родной стране, долгое время в европейском футболе был ничем не выдающейся командой, которая не претендует на наивысшие достижения. «Синие» брали Кубок обладателей кубков в 1971 и 1998 годах, но на триумф в Кубке европейских чемпионов и переформатированной из него Лиге чемпионов не претендовали.

Все изменилось после прихода в «Челси» шальных денег имени российского олигарха Романа Абрамовича. С той поры «синие» почувствовали собственную силу на трансферном рынке, а вместе с ней – значимость, важность и определенного рода исключительность. Впрочем, деньги Абрамовича не позволили «Челси» мгновенно выиграть столь желанную Лигу чемпионов. Этого трофея болельщикам «синих» пришлось ждать девять лет после прихода нового собственника и его капиталов.

Любопытно, что первый выход в финал Лиги чемпионов «Челси» заслужил в 2008-м, но тогда команда не смогла выиграть соревнование, а взобраться на вершину сумела в 2012-м. Сейчас, в 2021-м, «синие» снова оказались в финале Лиги чемпионов, причем, что интересно, добрались туда вновь после смены главного тренера по ходу сезона. Последнее, похоже, становится уже своеобразной ЛЧ-шной фишкой «Челси»…

Сезон-2007/08. Рокировка Моуриньо – Грант

Сезон-2007/08 «Челси» начинал в статусе вице-чемпиона страны под руководством португальца Жозе Моуриньо. Годом ранее «синим» не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы составить более серьезную конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в битве за чемпионство, хотя второе место в чемпионате в совокупности с выходом в полуфинал Лиги чемпионов-2006/07 вряд ли можно было считать провалом.

Но в августе 2007-го «аристократы» сперва проиграли в Суперкубке Англии «Манчестер Юнайтед», а 18 сентября команда Моуриньо неожиданно не смогла одолеть в родных стенах норвежский «Русенборг» (1:1) в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Спустя два дня прессу всколыхнуло еще более сенсационное известие – Моуриньо покинул пост главного тренера «Челси», как тогда сообщил официальный сайт клуба «по взаимному соглашению сторон». В кулуарах поговаривали, что у португальца возникли разногласия с Абрамовичем, которые и послужили главной причиной расставания «Челси» с «Особенным».

На смену Моуриньо пришел, откровенно говоря, малоизвестный на тот момент израильский специалист Авраам Грант. Его связывали дружеские отношения с Абрамовичем, из-за чего во многом это назначение и стало возможным. Российскому олигарху, прежде всего, захотелось иметь под рукой более прогнозируемого и контролируемого менеджера, чем воспаривший в небеса от своих успехов Моуриньо. Возможно, подобная рокировка и вовсе готовилась заранее, так как Грант пришел в клуб за несколько месяцев до ухода «Особенного», заняв сперва пост спортивного директора.

Getty Images/Global Images Ukraine. Авраам Грант

Интересно и то, что на момент назначения у Гранта не было Pro-диплома УЕФА, а потому он не имел права занимать пост главного тренера первой команды «Челси», являясь таковым де-факто, но не де-юре. Последние обстоятельства всерьез осложнили боссам клуба и самому тренеру жизнь в первые месяцы после ухода Моуриньо, который был очень болезненно воспринят фанатами команды.

Свой дебютный матч в «Челси» Грант проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), после чего команда не смогла обыграть «Фулхэм» (0:0), но через несколько туров громко прихлопнула «Манчестер Сити» (6:0), который тогда еще не был арабским. В итоге в чемпионате Гранту удалось более-менее стабилизировать результаты, закрепившись сперва в топ-4, а на финише оказавшись на второй строчке вслед за все тем же «Манчестер Юнайтед».

А вот в Лиге чемпионов «Челси» после стартовой осечки с «Русенборгом» достаточно уверенно прошел остаток группового раунда, выйдя в плей-офф с первого места. В 1/8 финала «синие» без особых проблем прошли «Олимпиакос» (0:0, 3:0), а вот в четвертьфинале, казалось бы, оказались на грани вылета. В первом поединке против «Фенербахче» в Турции «Челси» проиграл 1:2, а на своем поле долгое время лидировал с минимальным преимуществом в счете, и лишь за три минуты до финального свистка Лэмпард сделал итог куда более комфортным для «аристократов» - 2:0.

В полуфинале «Челси» устроил эпичную дуэль против «Ливерпуля», который выбил лондонцев из турнира на этой же стадии годом ранее. Оба поединка команд завершились с одинаковым счетом 1:1, по причине чего пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут. И здесь успешнее оказался «Челси», который забил сопернику два мяча, а пропустил в свои ворота только один.

В финале «Челси» снова пришлось сойтись с земляками – на этот раз с «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, которому «синие» в сезоне-2007/08 уже отдали Суперкубок и чемпионат Англии. Дождливый московский финал не принес успеха команде Авраама Гранта, хотя она была очень близка к тому, чтобы сокрушить «красных дьяволов». Основное и дополнительное время завершились ничьей 1:1 (открыл счет Криштиану Роналду, а за «Челси» его сравнял Фрэнк Лэмпард), и обладателя трофея пришлось выявлять при помощи серии пенальти. Здесь шансы Эдвина ван дер Сара, который до этого проиграл немало послематчевых серий 11-метровых со сборной Нидерландов, не казались более предпочтительными, чем у Петра Чеха, но в решающий момент «Челси» подвел тот, от кого подобного ждали меньше всего – капитан Джон Терри. Он пробивал пятым в составе своей команды, и в случае гола «аристократы» побеждали бы, но… Защитник поскользнулся, и хотя обманул ван дер Сара, пробив в другой угол ворот, но и промахнулся мимо створа… Через одного игрока кипер «Манчестер Юнайтед» потянул выстрел Анелька, и принес «красным дьяволам» победу, а контракт с Грантом спустя пару дней был расторгнут по решению клубного руководства.

Сезон-2011/12. Рокировка Виллаш-Боаш – Ди Маттео

Летом 2011 года «Челси» заполучил в свои ряды считавшегося на тот момент невероятно перспективным коуча «Порту» Андре Виллаш-Боаша. Специалист, которому было всего-навсего 33 года, успел выиграть с «драконами» Лигу Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, после чего отбыл в Лондон на куда более «сочный» контракт и яркие перспективы.

Однако достичь успеха с «Челси» Виллаш-Боашу не удалось. Команда, начинавшая сезон в статусе вице-чемпиона Англии, требовала смены поколений, провести которую безболезненно молодому наставнику не удалось. У Виллаш-Боаша начались конфликты с некоторыми старожилами коллектива, часть из которых по возрасту были старше самого главного тренера, а потому говорить о хорошем микроклимате в стане «аристократов» не приходилось. Все это прорывалось наружу в важных матчах – «Челси» по ходу чемпионата проиграл оба матча «Ливерпулю» (1:2, 1:4), и не смог выиграть ни разу у «Манчестер Юнайтед» (1:3, 3:3), «Арсенала» (3:5, 0:0) и «Тоттенхэма» (1:1, 0:0).

В Лиге чемпионов «Челси» угодил достаточно в крепкую группу с «Байером», «Валенсией» и «Генком». Однако здесь особых проблем у «синих» не было. Команда Виллаш-Боаша на своем поле уверенно разбила всех оппонентов с суммарным счетом 10:0, а на выезде сыграла вничью с «Генком» и «Валенсии», минимально проиграв «Байеру» (1:2). В итоге «аристократы» финишировали первыми, выбравшись в плей-офф на «Наполи».

21 февраля 2012 года «Челси» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Наполи» со счетом 1:3. За этим последовала победа в чемпионате над «Болтоном» (3:0) и фиаско против «Вест Бромвича» (0:1), после которого Виллаш-Боаш был отправлен в отставку, а его место занял экс-ассистент португальца Роберто Ди Маттео.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Ди Маттео и Андре Виллаш-Боаш

С итальянцем во главе команда почти мгновенно преобразилась. И если в чемпионате многое уже было потеряно, и «Челси» финишировал лишь шестым, то ставка на Лигу чемпионов себя оправдала. В ответном матче против «Наполи» лондонцы в дополнительное время добыли победу с нужным счетом (4:1), сумев прорваться в четвертьфинал. Там «аристократы» спокойно прошли «Бенфику», нарвавшись в полуфинале на «Барселону», которая была действующим обладателем трофея. Однако каталонцы с Хосепом Гвардиолой во главе не смогли стать преградой для «Челси» на пути к финалу. В первом матче «Барселона» проиграла на выезде (0:1), а во втором разбазарила добытое по ходу игры преимущество в два мяча, сыграв вничью 2:2, и вылетев из турнира.

В финале ЛЧ-2011/12 «Челси» встречался с «Баварией». Матч состоялся на домашней для немцев «Альянц Арене», однако этот фактор не помог мюнхенцам праздновать победу. «Бавария» открыла счет на 83-й минуте усилиями Мюллера, но спустя пять минут забил Дрогба, переведя встречу в дополнительное время, которое прошло без голов. В серии пенальти на этот раз, в отличие от событий четырехлетней давности, триумфовал уже «Челси» - 4:3. У лондонцев не забил Мата, а у мюнхенцев свои попытки не реализовали Олич и Швайнштайгер, причем последний своим ударом угодил в штангу, чем судьба словно вернула «должок» лондонцам за московский промах Терри.

После этого триумфа Роберто Ди Маттео, работавший остаток сезона-2011/12 на правах временного тренера, получил полноценный контракт с «синими». Однако начало следующего сезона оказалось для итальянского тренера неудачным. Его команда сперва уступила «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, затем проиграла Суперкубок УЕФА «Атлетико», а в ноябре после поражения от «Ювентуса» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Ди Маттео был отправлен в отставку. Примечательно, что в том розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы «Челси» попал в одну группу не только с туринцами и датским «Норшелланном», но и с «Шахтером», который в Донецке сумел выиграть у «аристократов» (2:1), а на выезде упустил ничью уже в компенсированное время (2:3), но все равно финишировал вторым, пройдя в плей-офф, и отправив «Челси» в Лигу Европы, которую лондонцы выиграли уже под руководством Рафаэля Бенитеса, сменившего Ди Маттео вновь-таки по ходу сезона…

Сезон-2020/21. Рокировка Лэмпард – Тухель

Завершающийся сезон «Челси» начинал под руководством Фрэнка Лэмпарда, и если на групповой стадии Лиги чемпионов команда с особыми проблемами не столкнулась, то вот в чемпионате показала не наилучшие результаты. 25 января 2021 года, когда футбольный мир узнал об увольнении Лэмпарда с поста главного тренера «Челси», команда занимала девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Сменил Лэмпарда на посту коуча «аристократов» Томас Тухель, который буквально за месяц до этого был отправлен в отставку с поста наставника «Пари Сен-Жермен». Под руководством немецкого специалиста «синие» смогли выдать ударную концовку сезона в чемпионате, обыграв «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Лестер», и финишировав в топ-3, завоевав попутно путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов «Челси» с Тухелем прошел непростой путь до финала, одолев в 1/8-й «Атлетико» (1:0, 2:0), который впоследствии стал чемпионом Испании, в 1/4-й – «Порту» (2:0, 0:1), а в полуфинале – мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Финал ЛЧ-2020/21, который состоится в Португалии на стадионе «Драгау», станет третьим в истории «Челси». Пока у «аристократов» намечается баланс по числу побед и поражений в решающих матчах (1:1), который обязательно изменится в какую-то из сторон уже по итогам ближайшей дуэли против крайне мотивированного «Манчестер Сити». Хотя и «Челси» мотивирован не меньше – для Тухеля этот финал Лиги чемпионов станет вторым кряду (в том году немец довел до решающей стадии «Пари Сен-Жермен»), и дважды оставаться без трофея он вряд ли пожелает.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    bzzzzz
      bzzzzz, 29.05.2021 11:08
    0
    Абрамович походу реально к каким то чукотским шаманам ходит, иначе такие аномалии объяснять сложно
    Ссылка
    bzzzzz
      bzzzzz, 29.05.2021 11:08
    0
    Абрамович походу реально к каким то чукотским шаманам ходит, иначе такие аномалии объяснять сложно
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности