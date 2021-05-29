ЛЧ-шная фишка Челси – смена тренера как путь к финалу турнира

Лондонский «Челси», несмотря на популярность в родной стране, долгое время в европейском футболе был ничем не выдающейся командой, которая не претендует на наивысшие достижения. «Синие» брали Кубок обладателей кубков в 1971 и 1998 годах, но на триумф в Кубке европейских чемпионов и переформатированной из него Лиге чемпионов не претендовали.

Все изменилось после прихода в «Челси» шальных денег имени российского олигарха Романа Абрамовича. С той поры «синие» почувствовали собственную силу на трансферном рынке, а вместе с ней – значимость, важность и определенного рода исключительность. Впрочем, деньги Абрамовича не позволили «Челси» мгновенно выиграть столь желанную Лигу чемпионов. Этого трофея болельщикам «синих» пришлось ждать девять лет после прихода нового собственника и его капиталов.

Любопытно, что первый выход в финал Лиги чемпионов «Челси» заслужил в 2008-м, но тогда команда не смогла выиграть соревнование, а взобраться на вершину сумела в 2012-м. Сейчас, в 2021-м, «синие» снова оказались в финале Лиги чемпионов, причем, что интересно, добрались туда вновь после смены главного тренера по ходу сезона. Последнее, похоже, становится уже своеобразной ЛЧ-шной фишкой «Челси»…

Сезон-2007/08. Рокировка Моуриньо – Грант

Сезон-2007/08 «Челси» начинал в статусе вице-чемпиона страны под руководством португальца Жозе Моуриньо. Годом ранее «синим» не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы составить более серьезную конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в битве за чемпионство, хотя второе место в чемпионате в совокупности с выходом в полуфинал Лиги чемпионов-2006/07 вряд ли можно было считать провалом.

Но в августе 2007-го «аристократы» сперва проиграли в Суперкубке Англии «Манчестер Юнайтед», а 18 сентября команда Моуриньо неожиданно не смогла одолеть в родных стенах норвежский «Русенборг» (1:1) в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Спустя два дня прессу всколыхнуло еще более сенсационное известие – Моуриньо покинул пост главного тренера «Челси», как тогда сообщил официальный сайт клуба «по взаимному соглашению сторон». В кулуарах поговаривали, что у португальца возникли разногласия с Абрамовичем, которые и послужили главной причиной расставания «Челси» с «Особенным».

На смену Моуриньо пришел, откровенно говоря, малоизвестный на тот момент израильский специалист Авраам Грант. Его связывали дружеские отношения с Абрамовичем, из-за чего во многом это назначение и стало возможным. Российскому олигарху, прежде всего, захотелось иметь под рукой более прогнозируемого и контролируемого менеджера, чем воспаривший в небеса от своих успехов Моуриньо. Возможно, подобная рокировка и вовсе готовилась заранее, так как Грант пришел в клуб за несколько месяцев до ухода «Особенного», заняв сперва пост спортивного директора.

Getty Images/Global Images Ukraine. Авраам Грант

Интересно и то, что на момент назначения у Гранта не было Pro-диплома УЕФА, а потому он не имел права занимать пост главного тренера первой команды «Челси», являясь таковым де-факто, но не де-юре. Последние обстоятельства всерьез осложнили боссам клуба и самому тренеру жизнь в первые месяцы после ухода Моуриньо, который был очень болезненно воспринят фанатами команды.

Свой дебютный матч в «Челси» Грант проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), после чего команда не смогла обыграть «Фулхэм» (0:0), но через несколько туров громко прихлопнула «Манчестер Сити» (6:0), который тогда еще не был арабским. В итоге в чемпионате Гранту удалось более-менее стабилизировать результаты, закрепившись сперва в топ-4, а на финише оказавшись на второй строчке вслед за все тем же «Манчестер Юнайтед».

А вот в Лиге чемпионов «Челси» после стартовой осечки с «Русенборгом» достаточно уверенно прошел остаток группового раунда, выйдя в плей-офф с первого места. В 1/8 финала «синие» без особых проблем прошли «Олимпиакос» (0:0, 3:0), а вот в четвертьфинале, казалось бы, оказались на грани вылета. В первом поединке против «Фенербахче» в Турции «Челси» проиграл 1:2, а на своем поле долгое время лидировал с минимальным преимуществом в счете, и лишь за три минуты до финального свистка Лэмпард сделал итог куда более комфортным для «аристократов» - 2:0.

В полуфинале «Челси» устроил эпичную дуэль против «Ливерпуля», который выбил лондонцев из турнира на этой же стадии годом ранее. Оба поединка команд завершились с одинаковым счетом 1:1, по причине чего пришлось играть дополнительные два тайма по 15 минут. И здесь успешнее оказался «Челси», который забил сопернику два мяча, а пропустил в свои ворота только один.

В финале «Челси» снова пришлось сойтись с земляками – на этот раз с «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, которому «синие» в сезоне-2007/08 уже отдали Суперкубок и чемпионат Англии. Дождливый московский финал не принес успеха команде Авраама Гранта, хотя она была очень близка к тому, чтобы сокрушить «красных дьяволов». Основное и дополнительное время завершились ничьей 1:1 (открыл счет Криштиану Роналду, а за «Челси» его сравнял Фрэнк Лэмпард), и обладателя трофея пришлось выявлять при помощи серии пенальти. Здесь шансы Эдвина ван дер Сара, который до этого проиграл немало послематчевых серий 11-метровых со сборной Нидерландов, не казались более предпочтительными, чем у Петра Чеха, но в решающий момент «Челси» подвел тот, от кого подобного ждали меньше всего – капитан Джон Терри. Он пробивал пятым в составе своей команды, и в случае гола «аристократы» побеждали бы, но… Защитник поскользнулся, и хотя обманул ван дер Сара, пробив в другой угол ворот, но и промахнулся мимо створа… Через одного игрока кипер «Манчестер Юнайтед» потянул выстрел Анелька, и принес «красным дьяволам» победу, а контракт с Грантом спустя пару дней был расторгнут по решению клубного руководства.

Сезон-2011/12. Рокировка Виллаш-Боаш – Ди Маттео

Летом 2011 года «Челси» заполучил в свои ряды считавшегося на тот момент невероятно перспективным коуча «Порту» Андре Виллаш-Боаша. Специалист, которому было всего-навсего 33 года, успел выиграть с «драконами» Лигу Европы, чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии, после чего отбыл в Лондон на куда более «сочный» контракт и яркие перспективы.

Однако достичь успеха с «Челси» Виллаш-Боашу не удалось. Команда, начинавшая сезон в статусе вице-чемпиона Англии, требовала смены поколений, провести которую безболезненно молодому наставнику не удалось. У Виллаш-Боаша начались конфликты с некоторыми старожилами коллектива, часть из которых по возрасту были старше самого главного тренера, а потому говорить о хорошем микроклимате в стане «аристократов» не приходилось. Все это прорывалось наружу в важных матчах – «Челси» по ходу чемпионата проиграл оба матча «Ливерпулю» (1:2, 1:4), и не смог выиграть ни разу у «Манчестер Юнайтед» (1:3, 3:3), «Арсенала» (3:5, 0:0) и «Тоттенхэма» (1:1, 0:0).

В Лиге чемпионов «Челси» угодил достаточно в крепкую группу с «Байером», «Валенсией» и «Генком». Однако здесь особых проблем у «синих» не было. Команда Виллаш-Боаша на своем поле уверенно разбила всех оппонентов с суммарным счетом 10:0, а на выезде сыграла вничью с «Генком» и «Валенсии», минимально проиграв «Байеру» (1:2). В итоге «аристократы» финишировали первыми, выбравшись в плей-офф на «Наполи».

21 февраля 2012 года «Челси» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграл «Наполи» со счетом 1:3. За этим последовала победа в чемпионате над «Болтоном» (3:0) и фиаско против «Вест Бромвича» (0:1), после которого Виллаш-Боаш был отправлен в отставку, а его место занял экс-ассистент португальца Роберто Ди Маттео.

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Ди Маттео и Андре Виллаш-Боаш

С итальянцем во главе команда почти мгновенно преобразилась. И если в чемпионате многое уже было потеряно, и «Челси» финишировал лишь шестым, то ставка на Лигу чемпионов себя оправдала. В ответном матче против «Наполи» лондонцы в дополнительное время добыли победу с нужным счетом (4:1), сумев прорваться в четвертьфинал. Там «аристократы» спокойно прошли «Бенфику», нарвавшись в полуфинале на «Барселону», которая была действующим обладателем трофея. Однако каталонцы с Хосепом Гвардиолой во главе не смогли стать преградой для «Челси» на пути к финалу. В первом матче «Барселона» проиграла на выезде (0:1), а во втором разбазарила добытое по ходу игры преимущество в два мяча, сыграв вничью 2:2, и вылетев из турнира.

В финале ЛЧ-2011/12 «Челси» встречался с «Баварией». Матч состоялся на домашней для немцев «Альянц Арене», однако этот фактор не помог мюнхенцам праздновать победу. «Бавария» открыла счет на 83-й минуте усилиями Мюллера, но спустя пять минут забил Дрогба, переведя встречу в дополнительное время, которое прошло без голов. В серии пенальти на этот раз, в отличие от событий четырехлетней давности, триумфовал уже «Челси» - 4:3. У лондонцев не забил Мата, а у мюнхенцев свои попытки не реализовали Олич и Швайнштайгер, причем последний своим ударом угодил в штангу, чем судьба словно вернула «должок» лондонцам за московский промах Терри.

После этого триумфа Роберто Ди Маттео, работавший остаток сезона-2011/12 на правах временного тренера, получил полноценный контракт с «синими». Однако начало следующего сезона оказалось для итальянского тренера неудачным. Его команда сперва уступила «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, затем проиграла Суперкубок УЕФА «Атлетико», а в ноябре после поражения от «Ювентуса» в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов Ди Маттео был отправлен в отставку. Примечательно, что в том розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы «Челси» попал в одну группу не только с туринцами и датским «Норшелланном», но и с «Шахтером», который в Донецке сумел выиграть у «аристократов» (2:1), а на выезде упустил ничью уже в компенсированное время (2:3), но все равно финишировал вторым, пройдя в плей-офф, и отправив «Челси» в Лигу Европы, которую лондонцы выиграли уже под руководством Рафаэля Бенитеса, сменившего Ди Маттео вновь-таки по ходу сезона…

Сезон-2020/21. Рокировка Лэмпард – Тухель

Завершающийся сезон «Челси» начинал под руководством Фрэнка Лэмпарда, и если на групповой стадии Лиги чемпионов команда с особыми проблемами не столкнулась, то вот в чемпионате показала не наилучшие результаты. 25 января 2021 года, когда футбольный мир узнал об увольнении Лэмпарда с поста главного тренера «Челси», команда занимала девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Сменил Лэмпарда на посту коуча «аристократов» Томас Тухель, который буквально за месяц до этого был отправлен в отставку с поста наставника «Пари Сен-Жермен». Под руководством немецкого специалиста «синие» смогли выдать ударную концовку сезона в чемпионате, обыграв «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Лестер», и финишировав в топ-3, завоевав попутно путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов «Челси» с Тухелем прошел непростой путь до финала, одолев в 1/8-й «Атлетико» (1:0, 2:0), который впоследствии стал чемпионом Испании, в 1/4-й – «Порту» (2:0, 0:1), а в полуфинале – мадридский «Реал» (1:1, 2:0).

Финал ЛЧ-2020/21, который состоится в Португалии на стадионе «Драгау», станет третьим в истории «Челси». Пока у «аристократов» намечается баланс по числу побед и поражений в решающих матчах (1:1), который обязательно изменится в какую-то из сторон уже по итогам ближайшей дуэли против крайне мотивированного «Манчестер Сити». Хотя и «Челси» мотивирован не меньше – для Тухеля этот финал Лиги чемпионов станет вторым кряду (в том году немец довел до решающей стадии «Пари Сен-Жермен»), и дважды оставаться без трофея он вряд ли пожелает.