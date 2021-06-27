Испания – Украина. Финал отбора ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июня в 21:30 видеотрансляцию финала квалификации ЧМ

  • 27.06.2021 08:50
  • 357 просмотров
  • 1 комментарий
Испания – Украина. Финал отбора ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.  

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового чемпионата, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии (6:5), а в полуфинале одолела хозяев площадки – сборную Португалии (1:0 OT). Испанцы заняли второе место в группе С, после чего в четвертьфинале победили Италию (5:4), а в полуфинале обыграли сборную Беларуси (3:1).  

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания – Украина. Финал отбора ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

  • 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
  • 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
  • 20:15. Италия – Испания – 4:5
  • 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1

За 5–8 места, 26 июня

  • 16:30. Германия – Италия – 3:3 (пен. 6:5)
  • 18:45. Швейцария – Азербайджан – 6:5

1/2 финала, 26 июня

  • 20:15. Беларусь – Испания – 1:3
  • 21:30. Украина – Португалия – 1:0 OT

За 7-е место, 27 июня

  • 17:30. Италия – Азербайджан

За 5-е место, 27 июня

  • 20:15. Германия – Швейцария

За 3-е место, 27 июня

  • 19:00. Беларусь – Португалия

Финал, 27 июня

  • 21:30. Испания – Украина
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Rys2575
    online
      Rys2575, 27.06.2021 09:08
    0
    Удачи нашим ребятам, вы уже повод для гордости!
    Ссылка
    Rys2575
    online
      Rys2575, 27.06.2021 09:08
    0
    Удачи нашим ребятам, вы уже повод для гордости!
    Ссылка
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