В воскресенье, 27 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.
Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового чемпионата, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии (6:5), а в полуфинале одолела хозяев площадки – сборную Португалии (1:0 OT). Испанцы заняли второе место в группе С, после чего в четвертьфинале победили Италию (5:4), а в полуфинале обыграли сборную Беларуси (3:1).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания – Украина. Финал отбора ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Квалификация ЧМ-2021
Назаре (Португалия)
1/4 финала, 25 июня
- 17:30. Беларусь – Германия – 5:1
- 18:45. Швейцария – Украина – 5:6
- 20:15. Италия – Испания – 4:5
- 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1
За 5–8 места, 26 июня
- 16:30. Германия – Италия – 3:3 (пен. 6:5)
- 18:45. Швейцария – Азербайджан – 6:5
1/2 финала, 26 июня
- 20:15. Беларусь – Испания – 1:3
- 21:30. Украина – Португалия – 1:0 OT
За 7-е место, 27 июня
- 17:30. Италия – Азербайджан
За 5-е место, 27 июня
- 20:15. Германия – Швейцария
За 3-е место, 27 июня
- 19:00. Беларусь – Португалия
Финал, 27 июня
- 21:30. Испания – Украина
Источник — Sport.ua
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