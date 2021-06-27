В воскресенье, 27 июня, в 21:30 сборная Украины по пляжному футболу проведет финальный матч квалификации чемпионата мира 2021. В португальском городе Назаре ее соперником будет команда Испании.

Обе команды уже обеспечили себе выход в финальный турнир мирового чемпионата, которое состоится в России в августе. На групповом этапе сборная Украины заняла второе место в группе А, в 1/4 финала нанесла поражение Швейцарии (6:5), а в полуфинале одолела хозяев площадки – сборную Португалии (1:0 OT). Испанцы заняли второе место в группе С, после чего в четвертьфинале победили Италию (5:4), а в полуфинале обыграли сборную Беларуси (3:1).

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания – Украина. Финал отбора ЧМ-2021. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Квалификация ЧМ-2021

Назаре (Португалия)

1/4 финала, 25 июня

17:30. Беларусь – Германия – 5:1

– Германия – 5:1 18:45. Швейцария – Украина – 5:6

– 5:6 20:15. Италия – Испания – 4:5

– 4:5 21:30. Португалия – Азербайджан – 6:1

За 5–8 места, 26 июня

16:30. Германия – Италия – 3:3 (пен. 6:5)

– Италия – 3:3 (пен. 6:5) 18:45. Швейцария – Азербайджан – 6:5

1/2 финала, 26 июня

20:15. Беларусь – Испания – 1:3

– 1:3 21:30. Украина – Португалия – 1:0 OT

За 7-е место, 27 июня

17:30. Италия – Азербайджан

За 5-е место, 27 июня

20:15. Германия – Швейцария

За 3-е место, 27 июня

19:00. Беларусь – Португалия

Финал, 27 июня