Украинцы проиграли Португалии в заключительном матче группового этапа

Но вместе с сегодняшним соперником подопечные Николая Костенко вышли в плей-офф

  • 23.06.2021 19:50
  • 3608 просмотров
  • 2 комментария
Украинцы проиграли Португалии в заключительном матче группового этапа
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Обе команды еще перед началом этого матча обеспечили себе выход из группы и продолжат борьбу за путевки на финальный турнир чемпионата мира. Но здесь они должны были определить, кто займет в группе займет первое место, а кто второе. 

Соперники начали встречу достаточно осторожно и не спешили форсировать события. Достаточно сказать, что в первом периоде опасные моменты можно было пересчитать на пальцах одной руки. Так, на 5-й минуте Белхиор со штрафного нанес сильный удар, но Гладченко оказался на месте и мяч отбил. Через три минуты уже голкипер португальцев продемонстрировал свое мастерство, парировав удар Зборовского тоже со штрафного. А уже перед самым свистком на перерыв Борсук красиво пробил в падении через себя, но немного неточно. 

На четвертой минуте второго периода украинцы пропустили выпад хозяев поля, когда по левому флангу прорвался Б.Мартинс. В борьбе с нашим игроком португалец пробил в дальний угол и попал. Как оказалось в дальнейшем, это был единственный гол в матче, который принес победу сборной Португалии. 

Наши футболисты могли сравнять счет на 20-й минуте, когда получили право на штрафной удар вблизи ворот оппонентов. Пробивал Щерица и, к сожалению, попал мячом в штангу. А в самом конце периода свой шанс не использовал Белхиор, не попавший совсем немного в створ ворот. 

Заключительный третий период прошел под диктовку украинцев и если бы не блестящая игра Андраде, они вполне могли бы отыграться. Чего, к примеру, стоит сейв вратаря португальцев на 33-й минуте, когда он отбил мяч в упор, посланный Зборовским. Могли у нас также отличиться Щерица, Корнийчук, но не получилось.

В итоге сборная Португалия уже второй раз за неделю обыграла украинцев (первый раз это было здесь же в Евролиге) и с первого места вышла в плей-офф. Наша сборная также сыграет в четвертьфинала и для того, чтобы попасть на чемпионат мира, ей надо оказаться в числе полуфиналистов.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа А

Португалия – Украина – 1:0

 Б.Мартинс (16)

  Б.Мартинс (28) - Борсук (12), Войтенко (28), Зборовский (29), Макеев (34)

Португалия: Петрони, Андраде, Мано, Финхал, Белшиор, Брилханте, Кабрал, Коимбра, Торрес, Лопес, Пинтадо, Л.Мартинс, Б.Мартинс, Гонсалес, Лоуренцо, Баптиста 

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Назаре (Португалия)

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 20:50
    0
    Що за рахунок такий. Для пляжників це усе одно, як для великого футболу три гри поспіль по 0:0
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 23.06.2021 20:35
    +1
    Отскочили Португальцы
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 23.06.2021 20:35
    +1
    Отскочили Португальцы
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 23.06.2021 20:50
    0
    Що за рахунок такий. Для пляжників це усе одно, як для великого футболу три гри поспіль по 0:0
    Ссылка
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