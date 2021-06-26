Украина выиграла у Португалии и вышла в финал отбора чемпионата мира

Победу украинцам в овертайме принес точный удар Войтенко

  • 26.06.2021 22:30
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Украина выиграла у Португалии и вышла в финал отбора чемпионата мира
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Отборочный турнир чемпионата мира. Группа А

Украина – Португалия – 1:0

 Войтенко (37)

 Л.Мартинс (26), Торрес (32)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий

Португалия: Петрони, Андраде, Мано, Финхал, Белхиор, Брилханте, Кабрал, Коимбра, Торрес, Лопес, Пинтадо, Л.Мартинс, Б.Мартинс, Гонсалес, Лоуренцо, Баптиста 

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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