Украина выиграла у Португалии и вышла в финал отбора чемпионата мира

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа А
Украина – Португалия – 1:0
Войтенко (37)
Л.Мартинс (26), Торрес (32)
Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий
Португалия: Петрони, Андраде, Мано, Финхал, Белхиор, Брилханте, Кабрал, Коимбра, Торрес, Лопес, Пинтадо, Л.Мартинс, Б.Мартинс, Гонсалес, Лоуренцо, Баптиста
Назаре (Португалия)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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