В субботу 26 июня сборная Украины по пляжному футболу в португальском городе Назаре проведет полуфинальный матч отборочного турнира чемпионата мира. Интересно, что в третий раз за последние восемь дней ей предстоит сыграть с командой Португалии.

Первый раз соперники встречались 18 июня в рамках группового этапа Евролиги. Тогда основное время завершилось вничью 3:3, а серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки со счетом 4:2. А уже на этой неделе в среду 23 июня украинские и португальские футболисты играли в группе А отборочного турнира чемпионата мира. И снова местная сборная одержала победу, на этот раз с минимальным счетом 1:0. Теперь же им придется провести друг с другом полуфинальный матч этого же турнира. Добавим, что обе сборные уже решили свою главную задачу и отобрались в финальный этап чемпионата мира.

Начало матча в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Португалия.