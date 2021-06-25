Украина - Португалия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинала отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

  • 25.06.2021 23:57
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Украина - Португалия. Текстовая трансляция матча
© beachsoccer.org.ua

В субботу 26 июня сборная Украины по пляжному футболу в португальском городе Назаре проведет полуфинальный матч отборочного турнира чемпионата мира. Интересно, что в третий раз за последние восемь дней ей предстоит сыграть с командой Португалии. 

Первый раз соперники встречались 18 июня в рамках группового этапа Евролиги. Тогда основное время завершилось вничью 3:3, а серии послематчевых пенальти победили хозяева площадки со счетом 4:2. А уже на этой неделе в среду 23 июня украинские и португальские футболисты играли в группе А отборочного турнира чемпионата мира. И снова местная сборная одержала победу, на этот раз с минимальным счетом 1:0. Теперь же им придется провести друг с другом полуфинальный матч этого же турнира. Добавим, что обе сборные уже решили свою главную задачу и отобрались в финальный этап чемпионата мира. 

Начало матча в 21:30 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина – Португалия.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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