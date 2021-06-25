Сегодня Кристиан Эриксен посетил тренировку сборной Дании накануне матча 1/8 финала Евро-2020 против Уэльса, который состоится завтра, 26 июня. Об этом сообщил голкипер датчан Каспер Шмейхель:

«Было приятно его видеть. Я думаю, что многим ребятам очень сильно помог тот факт, что они просто смогли увидеть Кристиана. Увидеть его в реальной жизни и убедиться, что с ним всё в порядке, было действительно важно для нас».

Напомним, Эриксен пережил остановку сердца во время матча Евро-2020 против Финляндии 12 июня. Неделю назад, 18 июня, он был выписан из больницы после того, как ему имплантировали дефибриллятор.