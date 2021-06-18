ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен выписан из больницы после успешной операции

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

Отметим, что вчера 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.