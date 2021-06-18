ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен выписан из больницы после успешной операции

Футболист сборной Дании покинул медицинское учреждение

  • 18.06.2021 19:42
  • 4183 просмотра
  • 5 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен выписан из больницы после успешной операции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.

Отметим, что вчера 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.

12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 19:55
    0
    Владимир Копяк, 18.06.2021 19:47
    С таким аппаратом запросто может играть не один год. В мире много спортсменов, которые продолжают выступать на профиссиональном уровне после таких операций. Кстати, такой футболист есть в составе сборной Нидерландов.
    Будет играть как Дейли Блинд, но где? В Серии А кардиостимуляторы запрещены.
    Ссылка
    var
    online
      var, 18.06.2021 19:55
    -1
    У нас с гипертоническим кризом 10 дней лежат в больнице! Видать дорого там квартироваться. Зато вернули к жизни. А команда поможет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.06.2021 19:47
    +2
    С таким аппаратом запросто может играть не один год. В мире много спортсменов, которые продолжают выступать на профиссиональном уровне после таких операций. Кстати, такой футболист есть в составе сборной Нидерландов.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 18.06.2021 19:45
    0
    Mr.Frost, 18.06.2021 19:43
    Капець футбольній кар'єрі , нажаль. Досить талановитий хлопчина...
    он свое отыграл!1 Все нормально!! слава богу что хоть не в 20 такое.. вот тогда карьере был бы п..(
    Ссылка
    Mr.Frost
      Mr.Frost, 18.06.2021 19:43
    0
    Капець футбольній кар'єрі , нажаль. Досить талановитий хлопчина...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 18.06.2021 19:47
    +2
    С таким аппаратом запросто может играть не один год. В мире много спортсменов, которые продолжают выступать на профиссиональном уровне после таких операций. Кстати, такой футболист есть в составе сборной Нидерландов.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 18.06.2021 19:55
    0
    Владимир Копяк, 18.06.2021 19:47
    С таким аппаратом запросто может играть не один год. В мире много спортсменов, которые продолжают выступать на профиссиональном уровне после таких операций. Кстати, такой футболист есть в составе сборной Нидерландов.
    Будет играть как Дейли Блинд, но где? В Серии А кардиостимуляторы запрещены.
    Ссылка
    manticora1990
    online
      manticora1990, 18.06.2021 19:45
    0
    Mr.Frost, 18.06.2021 19:43
    Капець футбольній кар'єрі , нажаль. Досить талановитий хлопчина...
    он свое отыграл!1 Все нормально!! слава богу что хоть не в 20 такое.. вот тогда карьере был бы п..(
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 18.06.2021 19:43
    0
    Капець футбольній кар'єрі , нажаль. Досить талановитий хлопчина...
    Ссылка
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