ОФИЦИАЛЬНО. Эриксен выписан из больницы после успешной операции

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Датского футбольного союза.
Отметим, что вчера 29-летнему футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор, который будет стимулировать сердце и исправлять опасную для жизни сердечную аритмию.
12 июня Кристиан потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.
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Источник — Twitter
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