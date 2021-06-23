Словакия – Испания. Ничья нам не нужна! Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Словакии и Испании.

Поединок пройдет в Севилье и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Сборной Украины в матче Словакии и Испании нужна победа одной из команд (а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д. в пользу испанцев). Кроме того, Польша не должна выиграть у Швеции, чтобы Украина прошла в 1/8 финала.

Турнирная таблица группы E:

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Словакия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция