Словакия – Испания. Ничья нам не нужна! Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Словакии и Испании.
Поединок пройдет в Севилье и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Сборной Украины в матче Словакии и Испании нужна победа одной из команд (а также, чтобы не было счета 3:2, 4:3 и т.д. в пользу испанцев). Кроме того, Польша не должна выиграть у Швеции, чтобы Украина прошла в 1/8 финала.
Турнирная таблица группы E:
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Словакия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.