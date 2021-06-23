ФОТО. Тренировка сборной: восстановление и поздравления имениннику

22 июня, на следующий день после проигрыша Австрии (0:1) на Евро-2020, сборная Украины не изменила коренным образом свой рабочий график, проведя традиционный день восстановления. Сборная Украины остается в своем расположении в Бухаресте, следя за развитием событий в других группах.

В первой половине дня у ребят была возможность немного отдохнуть и отойти от негативных эмоций вчерашнего матча. После обеда двое игроков, Александр Зинченко и Руслан Малиновский, встретились с представителями СМИ в украинском медиацентре.

Оба отметили, что воспринимают критику болельщиков и считают, что заслужили ее. С другой стороны, сборники надеются на шанс исправить ситуацию и выйти в плей-офф, чтобы реабилитироваться перед всей страной и болельщиками.

Вечером украинцы провели тренировку на поле стадиона «Аркул где Триумф». Традиционно для послеигрового дня футболисты, которые вышли в стартовом составе, совершили небольшую пробежку вокруг периметра газона и выполнили восстановительные упражнения, в частности, растяжение мышц. Остальная команда получила полноценную физическую нагрузку в течение часовой тренировки.

На ужине команда поздравила именинника предыдущего дня Артема Довбика, который получил праздничный торт в подарок. Вечером ребят ждали восстановительные процедуры в сауне и бассейне, а также массаж. И, конечно, сборники с интересом просматривали вечерние матчи на Евро.

ФОТО. Тренировка сборной Украины, 22.06.2021