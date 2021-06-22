Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам не привыкать к критике. И мы ее заслужили»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко на следующий день после поражения от Австрии (0:1) на Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.

— Согласны ли вы с тем, что от любви до ненависти один шаг?

— Нам не в первый раз привыкать к такой критике. И мы ее заслужили. Действительно, в футболе от любви до ненависти один шаг, все быстро меняется. Мы не оправдали ожидания многих, в том числе свои. Шансы исправить ситуацию еще есть, еще можем выйти в плей-офф и реабилитироваться перед страной и болельщиками.



— Есть ли физическая усталость после сезона?

— У меня был длинный сезон, много игр. Можно говорить об усталости, но это отмазки и удел слабых. Я люблю начинать с себя и искать причины в себе. После финала Лиги чемпионов был тяжелый период, несколько самых тяжелых дней в моей футбольной жизни...но с первого дня в сборной меня реанимировали, так что я переключился на сборную. Я отдаюсь полностью. Да, я провел не лучшие игры за сборную, но отмазок искать не буду. Чувствую физически себя нормально. Возможно, это больше психология. Я сам ищу причину и готов к критике. Все это сделает сильнее и меня, и команду. Хотим вернуть ту веру болельщиков, которая была в отборе к Евро.



— Какая была реакция Шевченко после Австрии?

— Какая может быть реакция? Любые слова были лишними, все понимают ситуацию. Мы немного отошли, но сейчас у нас негативные эмоции, потому что игра не удалась.



— Какая ситуация в команде, какая атмосфера?

— После приезда в гостиницу после игры мы собрались с ребятами и каждый озвучивал мнение по поводу ситуации. Мы долго разговаривали и продолжили разговор утром. Это хороший сигнал, что никто не равнодушен и каждый хочет исправить ситуацию.



— Почему после двух матчей хороших был сыгран плохой?

— Вы сказали, что первые два матча были хорошими, но я бы так не сказал. Я бы сказал, что все три матча мы не провели на том уровне, на котором могли. А игра с Австрией была еще хуже, чем первые две. Не знаю, что случилось. Много причин. Я бы сказал, что сам не сыграл так, как хотел. Нужно продолжать работать и ситуация улучшится. В футболе все могут проиграть. Но мы должны принять ответственность за результат. Что касается болельщиков, то было круто играть, потому что весь стадион был желтым. Жаль, что мы не подарили им нужный результат.



— У сборной есть шансы сыграть с Францией в 1/8 финала. Что думаете по этому поводу?

— Вы забегаете вперед. Еще есть много раскладов по поводу выхода дальше. Что касается Франции, то это чемпион мира, что еще добавить. У них, наверное, есть четыре разных состава, все из которых могут дойти до полуфинала. Сейчас не хочется говорить о следующем сопернике, потому что еще два игровых дня.



— Какой вы видите сборную в следующем отборе?

— Я бы сказал, что у нас хороший сплав молодости и опыта. И хочется давать результат сейчас, а не потом. Уже входит в привычку рассказывать про следующие отборы, про следующие турниры. Нужно сейчас, а не говорить о будущем. Считаю, что у нас хорошая сборная, которая может добывать результат. И если мы пройдем в плей-офф, то нужно что-то менять в игре, потому что мы не заслужили вчера даже тот результат, который был.

— Как вам спалось после поражения?

— Лично я даже после успешных матчей стараюсь искать причины, где я мог бы сыграть лучше. Всегда есть место, где прибавлять. Даже перед игрой мы стояли вместе и я видел желание каждого игрока. Мы заслужили критику, но говорить о том, что мы не хотели, я бы не стал. Каждый должен разобраться в себе, потому что у нас была выигрышная позиция. Мы много ошибались и многое дали Австрии. Прошла тяжелая ночь, все плохо спали.

— Как можете лично оценить групповой турнир.

— Свои выступления оцениваю неудачно на Евро. Когда я в сборной, то давления не чувствую. Здесь такая атмосфера, что я наслаждаюсь каждым днем. Конечно, я чувствую ответственность перед болельщиками и Украиной. Сейчас, возможно, чувствую это больше, чем раньше.

— Что будете делать ближайшие дни?

— Мы будем надеяться, что все будет так, как нужно в других матчах. Еще есть шансы. Если есть минимальные шансы, то надеемся, что все получится.