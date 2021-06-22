Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам не привыкать к критике. И мы ее заслужили»

Игрок дал комментарий по итогам группового турнира Евро-2020

  • 22.06.2021 16:31
  • 3803 просмотра
  • 16 комментариев
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам не привыкать к критике. И мы ее заслужили»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко на следующий день после поражения от Австрии (0:1) на Евро-2020 ответил на вопросы журналистов.

— Согласны ли вы с тем, что от любви до ненависти один шаг?
 Нам не в первый раз привыкать к такой критике. И мы ее заслужили. Действительно, в футболе от любви до ненависти один шаг, все быстро меняется. Мы не оправдали ожидания многих, в том числе свои. Шансы исправить ситуацию еще есть, еще можем выйти в плей-офф и реабилитироваться перед страной и болельщиками.
 
 Есть ли физическая усталость после сезона?
 У меня был длинный сезон, много игр. Можно говорить об усталости, но это отмазки и удел слабых. Я люблю начинать с себя и искать причины в себе. После финала Лиги чемпионов был тяжелый период, несколько самых тяжелых дней в моей футбольной жизни...но с первого дня в сборной меня реанимировали, так что я переключился на сборную. Я отдаюсь полностью. Да, я провел не лучшие игры за сборную, но отмазок искать не буду. Чувствую физически себя нормально. Возможно, это больше психология. Я сам ищу причину и готов к критике. Все это сделает сильнее и меня, и команду. Хотим вернуть ту веру болельщиков, которая была в отборе к Евро.
 
 Какая была реакция Шевченко после Австрии?
 Какая может быть реакция? Любые слова были лишними, все понимают ситуацию. Мы немного отошли, но сейчас у нас негативные эмоции, потому что игра не удалась.
 
 Какая ситуация в команде, какая атмосфера?
 После приезда в гостиницу после игры мы собрались с ребятами и каждый озвучивал мнение по поводу ситуации. Мы долго разговаривали и продолжили разговор утром. Это хороший сигнал, что никто не равнодушен и каждый хочет исправить ситуацию.
 
 Почему после двух матчей хороших был сыгран плохой?
 Вы сказали, что первые два матча были хорошими, но я бы так не сказал. Я бы сказал, что все три матча мы не провели на том уровне, на котором могли. А игра с Австрией была еще хуже, чем первые две. Не знаю, что случилось. Много причин. Я бы сказал, что сам не сыграл так, как хотел. Нужно продолжать работать и ситуация улучшится. В футболе все могут проиграть. Но мы должны принять ответственность за результат. Что касается болельщиков, то было круто играть, потому что весь стадион был желтым. Жаль, что мы не подарили им нужный результат.
 
 У сборной есть шансы сыграть с Францией в 1/8 финала. Что думаете по этому поводу?
 Вы забегаете вперед. Еще есть много раскладов по поводу выхода дальше. Что касается Франции, то это чемпион мира, что еще добавить. У них, наверное, есть четыре разных состава, все из которых могут дойти до полуфинала. Сейчас не хочется говорить о следующем сопернике, потому что еще два игровых дня.
 
 Какой вы видите сборную в следующем отборе?
 Я бы сказал, что у нас хороший сплав молодости и опыта. И хочется давать результат сейчас, а не потом. Уже входит в привычку рассказывать про следующие отборы, про следующие турниры. Нужно сейчас, а не говорить о будущем. Считаю, что у нас хорошая сборная, которая может добывать результат. И если мы пройдем в плей-офф, то нужно что-то менять в игре, потому что мы не заслужили вчера даже тот результат, который был.

 Как вам спалось после поражения?
 Лично я даже после успешных матчей стараюсь искать причины, где я мог бы сыграть лучше. Всегда есть место, где прибавлять. Даже перед игрой мы стояли вместе и я видел желание каждого игрока. Мы заслужили критику, но говорить о том, что мы не хотели, я бы не стал. Каждый должен разобраться в себе, потому что у нас была выигрышная позиция. Мы много ошибались и многое дали Австрии. Прошла тяжелая ночь, все плохо спали.

 Как можете лично оценить групповой турнир.
 Свои выступления оцениваю неудачно на Евро. Когда я в сборной, то давления не чувствую. Здесь такая атмосфера, что я наслаждаюсь каждым днем. Конечно, я чувствую ответственность перед болельщиками и Украиной. Сейчас, возможно, чувствую это больше, чем раньше.

 Что будете делать ближайшие дни?
 Мы будем надеяться, что все будет так, как нужно в других матчах. Еще есть шансы. Если есть минимальные шансы, то надеемся, что все получится.

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Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.06.2021 17:49
    +2
    Я бы на месте Шевы провел ротацию, если мы все же пройдем в 1\8. Миколенко явно проводит не лучшие матчи, можно было бы попробовать Соболя или даже Матвиенко на этой позиции, а в центре защиты пусть бы сыграли Забарный-Попов. Вместо Зинченка можно попробовать Безуса или Макаренка, а Зину придержать на замену. Вместо Беседина однозначно нужно дать шанс Довбику. Может сыграем не лучше, но по крайней мере будет встряска команде.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:43
    +3
    coba777, 22.06.2021 17:33
    Каравай, на відміну від нього лише один матч відверто провалив. Останній. А та балерина, хіба кубок дерюгіної могла взяти, разом з своїм перебинтованим пальчиком.
    Вот теперь представь, какая атмосфера в сборной, что наши друг друга на поле посылают!) как по мне, делать нам на ЕВРО нечего!!! Только тупой фарт сплотит сборную, если случайно пробьемся!)
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 22.06.2021 17:43
    +2
    если команда не выдержала физической нагрузки, тогда вопрос зачем было дополнительно грузить команду тренировками перед началом ЧЕ? Получается что Шева со своим штабом неправильно вели подготовку, надо было дать больше отдыха
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.06.2021 17:39
    +1
    coba777, 22.06.2021 16:56
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Посилав він Яремчука
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.06.2021 17:33
    -1
    Сергей Шец, 22.06.2021 17:03
    Караваева он послал!) 😂
    И заслужено!)
    Но если такая атмосфера в сборной, может лучше пусть другие там играют?) я всегда поддерживал Сборную и Шеву, но это был реально самый уродливый матч, в котором небыло ни сборной, ни Шевы как дерижора!...
    Каравай, на відміну від нього лише один матч відверто провалив. Останній. А та балерина, хіба кубок дерюгіної могла взяти, разом з своїм перебинтованим пальчиком.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:22
    +6
    Критика была после 1-1 с Финляндией, Казахстаном.... какие выводы (?) - никаких.
    -
    Потом был какой-то супер-пупер сбор в Харькове, но там главный тренер поехал на 3-4 дня погулять на финал ЛЧ. Все готовились. Бац 1-1 с Бахрейном. Опять критика.
    -
    Вообще команда разобранная, в том смысле что нет там сплоченного коллектива. Главный тренер бегает в квадраты, эстафеты и играет в теннисбол. Команда может выдавать 45 мин нормального футбола только при условии более слабого соперника, который не прессингует и физически слабее. Австрийцы включили прессинг и попросту затоптали.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:15
    +4
    Mac_Gyver, 22.06.2021 17:08
    В каком конкретно моменте он его послал? Я не заметил этого.
    Когда усиленный прострел в штрафную делал! В первом тайме!) там даже моя мать по губам прочитала это!) 😂
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 17:08
    +2
    Сергей Шец, 22.06.2021 17:03
    Караваева он послал!) 😂
    И заслужено!)
    Но если такая атмосфера в сборной, может лучше пусть другие там играют?) я всегда поддерживал Сборную и Шеву, но это был реально самый уродливый матч, в котором небыло ни сборной, ни Шевы как дерижора!...
    В каком конкретно моменте он его послал? Я не заметил этого.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 22.06.2021 17:07
    0
    Більш-менш адекватне інтерв'ю. ..."не виправдали очікування багатьох, в тому числі свої" - це так, але потрібно змінити багатьох, на всіх . Зате самокритичний.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:03
    0
    coba777, 22.06.2021 16:56
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Караваева он послал!) 😂
    И заслужено!)
    Но если такая атмосфера в сборной, может лучше пусть другие там играют?) я всегда поддерживал Сборную и Шеву, но это был реально самый уродливый матч, в котором небыло ни сборной, ни Шевы как дерижора!...
    Ссылка
    POWER
    online
      POWER, 22.06.2021 16:59
    -2
    Нужно не критиковать, а поддерживать команду, еще не все потеряно!
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.06.2021 16:56
    +11
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Ссылка
    tsidyi
    online
      tsidyi, 22.06.2021 16:55
    0
    Есть большие сомнения по поводу места лавочника МанСити в сборной. В первом матче почти голевые передачи отдавал игрокам Нидерландов, в третьем - передачи в спину и/или вперед, да так вперед, что Усейн Болт врядли догнал бы.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 16:49
    +11
    Есть большие сомнения по поводу хорошей атмосферы в СбУ. На поле нормально и спокойно вёл себя только Бущан.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 16:43
    +7
    Молодец, что признался! За это уважуха! Но сейчас сборная разобрана полностью!...
    Будь что будет... Хуже уже точно некуда!) 😂
    Нас на ЕВРО опасались, а сейчас каждый рад сыграть с нами!...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 16:41
    +1
    Ноу ноу хватит, по домам
    Ссылка
    coba777
    online
      coba777, 22.06.2021 16:56
    +11
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 16:49
    +11
    Есть большие сомнения по поводу хорошей атмосферы в СбУ. На поле нормально и спокойно вёл себя только Бущан.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 16:43
    +7
    Молодец, что признался! За это уважуха! Но сейчас сборная разобрана полностью!...
    Будь что будет... Хуже уже точно некуда!) 😂
    Нас на ЕВРО опасались, а сейчас каждый рад сыграть с нами!...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.06.2021 17:22
    +6
    Критика была после 1-1 с Финляндией, Казахстаном.... какие выводы (?) - никаких.
    -
    Потом был какой-то супер-пупер сбор в Харькове, но там главный тренер поехал на 3-4 дня погулять на финал ЛЧ. Все готовились. Бац 1-1 с Бахрейном. Опять критика.
    -
    Вообще команда разобранная, в том смысле что нет там сплоченного коллектива. Главный тренер бегает в квадраты, эстафеты и играет в теннисбол. Команда может выдавать 45 мин нормального футбола только при условии более слабого соперника, который не прессингует и физически слабее. Австрийцы включили прессинг и попросту затоптали.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:15
    +4
    Mac_Gyver, 22.06.2021 17:08
    В каком конкретно моменте он его послал? Я не заметил этого.
    Когда усиленный прострел в штрафную делал! В первом тайме!) там даже моя мать по губам прочитала это!) 😂
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:43
    +3
    coba777, 22.06.2021 17:33
    Каравай, на відміну від нього лише один матч відверто провалив. Останній. А та балерина, хіба кубок дерюгіної могла взяти, разом з своїм перебинтованим пальчиком.
    Вот теперь представь, какая атмосфера в сборной, что наши друг друга на поле посылают!) как по мне, делать нам на ЕВРО нечего!!! Только тупой фарт сплотит сборную, если случайно пробьемся!)
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 22.06.2021 17:49
    +2
    Я бы на месте Шевы провел ротацию, если мы все же пройдем в 1\8. Миколенко явно проводит не лучшие матчи, можно было бы попробовать Соболя или даже Матвиенко на этой позиции, а в центре защиты пусть бы сыграли Забарный-Попов. Вместо Зинченка можно попробовать Безуса или Макаренка, а Зину придержать на замену. Вместо Беседина однозначно нужно дать шанс Довбику. Может сыграем не лучше, но по крайней мере будет встряска команде.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 22.06.2021 17:43
    +2
    если команда не выдержала физической нагрузки, тогда вопрос зачем было дополнительно грузить команду тренировками перед началом ЧЕ? Получается что Шева со своим штабом неправильно вели подготовку, надо было дать больше отдыха
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 22.06.2021 17:08
    +2
    Сергей Шец, 22.06.2021 17:03
    Караваева он послал!) 😂
    И заслужено!)
    Но если такая атмосфера в сборной, может лучше пусть другие там играют?) я всегда поддерживал Сборную и Шеву, но это был реально самый уродливый матч, в котором небыло ни сборной, ни Шевы как дерижора!...
    В каком конкретно моменте он его послал? Я не заметил этого.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.06.2021 17:39
    +1
    coba777, 22.06.2021 16:56
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Посилав він Яремчука
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 22.06.2021 16:41
    +1
    Ноу ноу хватит, по домам
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 22.06.2021 17:07
    0
    Більш-менш адекватне інтерв'ю. ..."не виправдали очікування багатьох, в тому числі свої" - це так, але потрібно змінити багатьох, на всіх . Зате самокритичний.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 22.06.2021 17:03
    0
    coba777, 22.06.2021 16:56
    Яка там атмосфера. Цікаво, кого в одному з епізодів Миколенко на...й посилав. Це чітко видно на відео
    Караваева он послал!) 😂
    И заслужено!)
    Но если такая атмосфера в сборной, может лучше пусть другие там играют?) я всегда поддерживал Сборную и Шеву, но это был реально самый уродливый матч, в котором небыло ни сборной, ни Шевы как дерижора!...
    Ссылка
    tsidyi
    online
      tsidyi, 22.06.2021 16:55
    0
    Есть большие сомнения по поводу места лавочника МанСити в сборной. В первом матче почти голевые передачи отдавал игрокам Нидерландов, в третьем - передачи в спину и/или вперед, да так вперед, что Усейн Болт врядли догнал бы.
    Ссылка
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