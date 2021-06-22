МАЛИНОВСКИЙ: «Самоотдача, желание – такие моменты даже не обсуждаются»

Хавбек сборной Украины – о поражении от Австрии

  • 22.06.2021 16:38
  • 3347 просмотров
  • 7 комментариев
МАЛИНОВСКИЙ: «Самоотдача, желание – такие моменты даже не обсуждаются»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пообщался с прессой после матча третьего тура Евро-2020 против Австрии (поражение 0:1):

- Говорят, от любви до ненависти один шаг. Вы это ощутили после вчерашнего матча?
- В футболе всегда так. Когда после удачных игр идут неудачные результаты – это нормально со стороны болельщиков. Мы хотели сыграть по-другому, не показали свой лучший футбол. Я уверен, что эта команда способна делать больше.

- Насколько тяжелый сезон мог повлиять на то, что сборная вчера показала не очень хорошую игру?
- Никогда не ставлю вместе сборные и клуб, потому что это разные вещи. В сборной ты играешь в один футбол, в клубе – совсем в другой. По поводу физической готовности – за игру мы пробежали даже больше, чем сборная Австрии, насколько я понял. Надо брать всю игру в комплексе. Мы много ошибались, принимали неверные решения. Они были лучше в тех моментах, когда в футболе делается разница. Это больше от головы, мы не вошли в игру, поэтому такой результат. Но у нас еще есть шансы, будем надеяться и сделаем правильные выводы. Мы и тренерский штаб получили пищу для размышлений.

- Сейчас, в этот сложный момент, после поражения, вы по-прежнему ощущаете себя командой, или каждый сам по себе?
- Я считаю, что у нас команда, несмотря ни на что. Все расстроены, кто-то злой на себя, но команда есть. Не вижу, чтобы кто-то на кого-то обижался, команда есть.

- У вас остается шанс пройти дальше, Финляндия уже позади вас. В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией. Какие сильные и слабые стороны у этой команды?
- Мы должны смотреть результаты матчей, которые будут играться сегодня и завтра, и уже после этого думать о нашем следующем сопернике. Но мы уже играли с Францией, это фантастическая команда, они могут набрать четыре команды. Их тренеру было трудно выбрать 26 человек на Евро-2020.

- Сейчас у сборной один из самых молодых составов на Евро-2020. Какой вы видите сборную в следующем отборе? Если раньше была сборная Ярмоленко и Коноплянки, то можно сказать, что сейчас это будет сборная Зинченко и Малиновского?
- Я думаю, после нашего перфоманса с вами многие поспорят. Конечно, у нас молодая команда, но очень большой потенциал у всех. Возможно, мы увидим многих ребят в европейских чемпионатах. А какой будет сборная через несколько лет – я не знаю. Потенциал у нашей молодежи очень большой, и есть опытные ребята. Этот микс всегда хорошо взаимодействует.

- Как вам спалось этой ночью? Вы задавали себе вопрос о том, что было сделано не так?
- Спалось, если честно, не очень. Думаю, мысли о том, что было сделано не так, были у каждого, но надо брать команду в целом. Все вчера набегались, устали, отдали много сил. Ты чувствуешь опустошенность, что мог сделать больше. Ты можешь от себя чего-то требовать, но нужно отталкиваться от команды.

- Вы играете в топовых чемпионатах, в сильных клубах. Болельщики многого от вас ждут. В сборной вы испытываете повышенное давление из-за этого?
- Футбол в сборной и в «Аталанте» сильно отличается. Ожидания от этого Евро у меня были большие. Считаю, что я сыграл не очень, не показал свой максимум, мог дать больше. Конечно, я чувствую ответственность, потому что вся Украина переживала за нас. Самоотдача, желание – такие моменты даже не обсуждаются. Мы проиграли две игры за счет других моментов. Ожидания были более высокими, но я надеюсь, что у нас будет время реабилитироваться за этот матч.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    BekXan
      BekXan, 22.06.2021 17:37
    0
    Даже если бы команда устала даже команда пусть не бегала и стояла в самый поганый сценарий вопрос возникает один вы резко разучились играть в футбол?Все пасы в никуда ни одного подбора ни одного отбора вы не могли просто попасть ногой по мячу с первой минуты.Как это вы обьясните это не усталость?Статистика просто звиздец по этой теме.Многие бывшие футболисты или просто люди знающие футбол и тренера пишут что нада розбираться и что это было.Не про игру и не про счёт на табло а про сами действия команды.Сам Зинченко отдал пасов 10 в никуда зряче когда рядом были партнёры или просто за боковую что это было?Не нада нам рассказывать про самоотдачу и т.д.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 22.06.2021 17:34
    0
    vitaha33, 22.06.2021 17:25
    Якщо гірші будуть і хорвати, і словаки, то ми на французів виходимо
    Якщо гірші будуть і хорвати і словаки не тільки за нас, а й за фінів, тільки тоді. А так, якщо пощастить усе ж вийти у плей-офф, будемо грати з переможцем групи Е. А це можуть бути Швеція, Іспанія, чи навіть, за певних, малоймовірних розкладів, Словаччина.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.06.2021 17:25
    0
    fifa2020, 22.06.2021 16:49
    "В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией"
    Аффтар, ну какая Франция? Мы на победителя группы Е выходим!
    Якщо гірші будуть і хорвати, і словаки, то ми на французів виходимо
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 22.06.2021 17:05
    -3
    fifa2020, 22.06.2021 16:49
    "В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией"
    Аффтар, ну какая Франция? Мы на победителя группы Е выходим!
    Мы никуда не выходим
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 22.06.2021 17:05
    +7
    Нам сейчас не помешал бы тот не забитый тобой Малина пенальти а так остаётся только надеяться на фарт
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 22.06.2021 16:49
    +7
    "В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией"
    Аффтар, ну какая Франция? Мы на победителя группы Е выходим!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 22.06.2021 16:48
    +2
    Малина с Зиной ещё те два звездуна)
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 22.06.2021 17:05
    +7
    Нам сейчас не помешал бы тот не забитый тобой Малина пенальти а так остаётся только надеяться на фарт
    Ссылка
    fifa2020
    online
      fifa2020, 22.06.2021 16:49
    +7
    "В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией"
    Аффтар, ну какая Франция? Мы на победителя группы Е выходим!
    Ссылка
    Игорь Левченко
    online
      Игорь Левченко, 22.06.2021 16:48
    +2
    Малина с Зиной ещё те два звездуна)
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.06.2021 17:37
    0
    Даже если бы команда устала даже команда пусть не бегала и стояла в самый поганый сценарий вопрос возникает один вы резко разучились играть в футбол?Все пасы в никуда ни одного подбора ни одного отбора вы не могли просто попасть ногой по мячу с первой минуты.Как это вы обьясните это не усталость?Статистика просто звиздец по этой теме.Многие бывшие футболисты или просто люди знающие футбол и тренера пишут что нада розбираться и что это было.Не про игру и не про счёт на табло а про сами действия команды.Сам Зинченко отдал пасов 10 в никуда зряче когда рядом были партнёры или просто за боковую что это было?Не нада нам рассказывать про самоотдачу и т.д.
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 22.06.2021 17:34
    0
    vitaha33, 22.06.2021 17:25
    Якщо гірші будуть і хорвати, і словаки, то ми на французів виходимо
    Якщо гірші будуть і хорвати і словаки не тільки за нас, а й за фінів, тільки тоді. А так, якщо пощастить усе ж вийти у плей-офф, будемо грати з переможцем групи Е. А це можуть бути Швеція, Іспанія, чи навіть, за певних, малоймовірних розкладів, Словаччина.
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 22.06.2021 17:25
    0
    fifa2020, 22.06.2021 16:49
    "В 1/8 финала вы можете сыграть с Францией"
    Аффтар, ну какая Франция? Мы на победителя группы Е выходим!
    Якщо гірші будуть і хорвати, і словаки, то ми на французів виходимо
    Ссылка
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