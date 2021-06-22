Во вторник, 22 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятие для медиа по итогам матча третьего тура группового турнира Евро-2020 с командой Австрии (0:1).
В 16.00 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды - Александра Зинченко и Руслана Малиновского.
Пресс-конференция Зинченко и Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Украинская ассоциация футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.