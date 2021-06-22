Пресс-конференция Зинченко и Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня в 16:00 в Бухаресте – пресс-конференция игроков сборной Украины

  • 22.06.2021 10:31
  • 1962 просмотра
  • 5 комментариев
Пресс-конференция Зинченко и Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Во вторник, 22 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятие для медиа по итогам матча третьего тура группового турнира Евро-2020 с командой Австрии (0:1).

В 16.00 в Украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» начнется пресс-конференция с участием футболистов команды - Александра Зинченко и Руслана Малиновского.

Пресс-конференция Зинченко и Малиновского. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(7 голосов)

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Комментарии
    AЛВ
    online
      AЛВ, 22.06.2021 11:46
    0
    Яка прес-конференція ???Сором.!!!Так безвідповідально,безпрофесійно провести матч з Австрією. Розігнати команду та тренерський штаб автостопом по місцях проживання.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:27
    0
    Ніколи б ця зіна з такою грою не пробився в піковий Шахтар. не гідний навіть Збірной .м ене зовсім не цікавить його невдача в Лч , а це напевно у цього карлика на першому місці .Сам там допустив помилку ,"допоміг" МС і Збірній так само допомогає. клоун
    Ссылка
    Григорий Горощенко
      Григорий Горощенко, 22.06.2021 11:13
    0
    Зінченко бездара і піжон. Бажаю йому грати в Щахтар-3
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 22.06.2021 11:09
    0
    Эти двое и провалили и матч, и группу.
    Ссылка
    bsdmk13
      bsdmk13, 22.06.2021 10:50
    +2
    Два мажора!
    Ссылка
    bsdmk13
    online
      bsdmk13, 22.06.2021 10:50
    +2
    Два мажора!
    Ссылка
    AЛВ
    online
      AЛВ, 22.06.2021 11:46
    0
    Яка прес-конференція ???Сором.!!!Так безвідповідально,безпрофесійно провести матч з Австрією. Розігнати команду та тренерський штаб автостопом по місцях проживання.
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 22.06.2021 11:27
    0
    Ніколи б ця зіна з такою грою не пробився в піковий Шахтар. не гідний навіть Збірной .м ене зовсім не цікавить його невдача в Лч , а це напевно у цього карлика на першому місці .Сам там допустив помилку ,"допоміг" МС і Збірній так само допомогає. клоун
    Ссылка
    Григорий Горощенко
    online
      Григорий Горощенко, 22.06.2021 11:13
    0
    Зінченко бездара і піжон. Бажаю йому грати в Щахтар-3
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 22.06.2021 11:09
    0
    Эти двое и провалили и матч, и группу.
    Ссылка
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