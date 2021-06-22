Хорватия – Шотландия. Вида выйдет в основе. Стартовые составы команд

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Хорватии и Шотландии.
Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.
Турнирная таблица группы D:
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хорватия – Шотландия. Стартовые составы
Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Перишич, Петкович.
Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Хэнли, Тирни, Робертсон, Мактоминай, Макгинн, Макгрегор, Армстронг, Адамс, Дайкс.
Источник — УЕФА
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