Хорватия – Шотландия. Вида выйдет в основе. Стартовые составы команд

22 июня в 22:00 пройдет матч третьего тура Евро-2020, Украине нужна ничья

  • 22.06.2021 21:05
  • 1518 просмотров
  • 4 комментария
Хорватия – Шотландия. Вида выйдет в основе. Стартовые составы команд
© Getty Images/Global Images Ukraine

22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Хорватии и Шотландии.

Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.

Турнирная таблица группы D:

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Хорватия – Шотландия. Стартовые составы

Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Влашич, Перишич, Петкович.

Шотландия: Маршалл, О'Доннелл, Хэнли, Тирни, Робертсон, Мактоминай, Макгинн, Макгрегор, Армстронг, Адамс, Дайкс.

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Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 21:44
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 22.06.2021 21:23
    Мені цікаво інше. Для нас вожливіше матч Хорватія-Шотландія, то якого дідька цей матч показують по Футболах, а Англія-Чехія - по загальнонаціональному Україна. Це що Футболки платні рейтинги набивають...
    Я думаю тут все просто. Трансляції плануються заздалегідь ще до початку чемпіонату і просто ніхто їх не буде переналаштовувати під ситуацію яка найбільше цікавить сам українську збірну.
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 22.06.2021 21:27
    0
    ничейку бы
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.06.2021 21:23
    0
    Мені цікаво інше. Для нас вожливіше матч Хорватія-Шотландія, то якого дідька цей матч показують по Футболах, а Англія-Чехія - по загальнонаціональному Україна. Це що Футболки платні рейтинги набивають...
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.06.2021 21:17
    +1
    «Яке відношення цей мудак, Губернієв, має до журналіста...» Що такого в цьому коментарі, що за нього виносяться попередження, чи той хто виносив с мудаком Губернієвим за одно...
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 22.06.2021 21:44
    +2
    Vbolivalnyk-Peter, 22.06.2021 21:23
    Мені цікаво інше. Для нас вожливіше матч Хорватія-Шотландія, то якого дідька цей матч показують по Футболах, а Англія-Чехія - по загальнонаціональному Україна. Це що Футболки платні рейтинги набивають...
    Я думаю тут все просто. Трансляції плануються заздалегідь ще до початку чемпіонату і просто ніхто їх не буде переналаштовувати під ситуацію яка найбільше цікавить сам українську збірну.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 22.06.2021 21:17
    +1
    «Яке відношення цей мудак, Губернієв, має до журналіста...» Що такого в цьому коментарі, що за нього виносяться попередження, чи той хто виносив с мудаком Губернієвим за одно...
    Ссылка
    katun2
    online
      katun2, 22.06.2021 21:27
    0
    ничейку бы
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.06.2021 21:23
    0
    Мені цікаво інше. Для нас вожливіше матч Хорватія-Шотландія, то якого дідька цей матч показують по Футболах, а Англія-Чехія - по загальнонаціональному Україна. Це що Футболки платні рейтинги набивають...
    Ссылка
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