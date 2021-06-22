Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Игра с Австрией была не зрелищна, но ребята молодцы»

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Экс-игрок национальной команды Евгений Селезнев прокомментировал этот матч.
«Мне тяжело с экспертной точки смотреть, потому что я всегда буду на стороне игроков. Я понимаю ребята подустали. Да, не яркой, не зрелищной была эта игра, но ребята молодцы и я их вполне поддерживаю. Плохой результат бывает, вопросов нет.
Я на их стороне полностью, они для меня молодцы, я не делаю от одной игры великую потерю, у всех бывает. Австрия – это не мальчики с улицы», - сказал Селезнев.
После этой игры Украина заняла третье место в группе, но сохраняет шансы на плей-офф.
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Источник — Великий футбол
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