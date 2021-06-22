22 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Хорватии и Шотландии.

Поединок пройдет в Глазго и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Если в этом матче будет зафиксирована ничья, то Украина выйдет в 1/8 финала.

Турнирная таблица группы D:

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Футбол 1», а также видеосервис OLL.TV.

Хорватия – Шотландия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция