Николай ШАПАРЕНКО: «Дрались на каждом участке поля и имели шансы»

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Полузащитник национальной команды Николай Шапаренко прокомментировал этот матч.
«Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда. Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы », - сказал Шапаренко.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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Видимо дрались на каждом участке поля, но только на своей половине
а мы говорим "Коля, мы борьбы не прочувствовали!"
... и не только футбол
а мы говорим "Коля, мы борьбы не прочувствовали!"
Видимо дрались на каждом участке поля, но только на своей половине
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