Николай ШАПАРЕНКО: «Дрались на каждом участке поля и имели шансы»

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Полузащитник национальной команды Николай Шапаренко прокомментировал этот матч.

«Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда. Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы », - сказал Шапаренко.

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