Николай ШАПАРЕНКО: «Дрались на каждом участке поля и имели шансы»

Хавбек сборной Украины высказался о поражении

  • 22.06.2021 01:37
  • 561 просмотр
  • 14 комментариев
Николай ШАПАРЕНКО: «Дрались на каждом участке поля и имели шансы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины уступила Австрии (0:1) в последнем матче группового этапа Евро-2020. Полузащитник национальной команды Николай Шапаренко прокомментировал этот матч.

«Мы снова сыграли два разных тайма. Второй, наверное, можно занести нам в актив, если учесть, как действовала команда. Мы сражались на каждом участке поля и имели шансы », - сказал Шапаренко.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    Ardas
    online
      Ardas, 22.06.2021 02:34
    0
    0,3 XG
    Видимо дрались на каждом участке поля, но только на своей половине
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 22.06.2021 02:31
    0
    Ответы под лкало. Тошнит уже. В актив им бл второй тайм занести..
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 22.06.2021 02:03
    +3
    Сказочки от Шапаренко ... присниться же такое ))))
    а мы говорим "Коля, мы борьбы не прочувствовали!"
    Ссылка
    Kstas
    online
      Kstas, 22.06.2021 02:02
    -2
    Футбол в стране умер вместе с Лобановским.
    ... и не только футбол
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.06.2021 02:01
    -1
    Kstas, 22.06.2021 01:59
    Маленький мальчик этот Шапаренко... Нихера не может... На мажора чьего то смахивает
    От тільки цей "нихера не может" більш-менш нормально на фоні інших грав і створив найгостріший момент.
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    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 02:01
    0
    С юмором пацан, есть все шансы заменить чл...грая в 95
    Ссылка
    Kstas
    online
      Kstas, 22.06.2021 02:01
    -2
    Футбол в стране умер вместе с Лобановским...
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 22.06.2021 01:59
    -2
    Народ, ви наче в футбол не грали. Пропустили, а потім пішли відіграватися, а австрійці нас на контратаках ловили. Наші подібним чином раніше теж грали. Майже завжди команду, що біжить відіграватися, можна розривати на контратаках. Австрійці могли ще 2-3 забити? Звізно могли, та не забили. Так і в нас були моменти Шапаренка, Яремчука, пару гострих прострілів Миколенка.
    Ссылка
    Kstas
    online
      Kstas, 22.06.2021 01:59
    0
    Маленький мальчик этот Шапаренко... Нихера не может... На мажора чьего то смахивает
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 01:51
    +2
    Вот только мы этих шансов что-то не увидели. Австрийцы были гораздо ближе к 2-0 чем вы к одному забитому.
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 22.06.2021 01:46
    +1
    Что то не похоже
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 22.06.2021 01:45
    +2
    Лучше б глаза мои не видели ваше сражение 😂😂😂😂
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 22.06.2021 01:42
    +3
    ты сам себе хоть веришь шапаренко?
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 22.06.2021 01:41
    +1
    приснится же такое
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 22.06.2021 02:03
    +3
    Сказочки от Шапаренко ... присниться же такое ))))
    а мы говорим "Коля, мы борьбы не прочувствовали!"
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 22.06.2021 01:42
    +3
    ты сам себе хоть веришь шапаренко?
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 22.06.2021 01:51
    +2
    Вот только мы этих шансов что-то не увидели. Австрийцы были гораздо ближе к 2-0 чем вы к одному забитому.
    Ссылка
    Сергій Кулиняк
      Сергій Кулиняк, 22.06.2021 01:45
    +2
    Лучше б глаза мои не видели ваше сражение 😂😂😂😂
    Ссылка
    Alex Suz
    online
      Alex Suz, 22.06.2021 01:46
    +1
    Что то не похоже
    Ссылка
    Pop
    online
      Pop, 22.06.2021 01:41
    +1
    приснится же такое
    Ссылка
    Ardas
    online
      Ardas, 22.06.2021 02:34
    0
    0,3 XG
    Видимо дрались на каждом участке поля, но только на своей половине
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 22.06.2021 02:31
    0
    Ответы под лкало. Тошнит уже. В актив им бл второй тайм занести..
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 22.06.2021 02:01
    0
    С юмором пацан, есть все шансы заменить чл...грая в 95
    Ссылка
    Kstas
    online
      Kstas, 22.06.2021 01:59
    0
    Маленький мальчик этот Шапаренко... Нихера не может... На мажора чьего то смахивает
    Ссылка
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