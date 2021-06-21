Уимблдон. Козлова попала в основную сетку турнира

Украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки травяного турнира Уимблдон.
Изначально Катерина находилась в альтернативном списке, но прошла по защищенному рейтингу после того, как с турнира снялась Кирстен Флипкенс.
Козлова в четвёртый раз сыграет в основной сетке турнира.
В основной сетке заявлены украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, а также Даяна Ястремская, однако она отстранена от турниров из-за допинга.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Большой теннис Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.