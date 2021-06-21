Уимблдон. Козлова попала в основную сетку турнира

Украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки травяного турнира Уимблдон.

Изначально Катерина находилась в альтернативном списке, но прошла по защищенному рейтингу после того, как с турнира снялась Кирстен Флипкенс.

Козлова в четвёртый раз сыграет в основной сетке турнира.

В основной сетке заявлены украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, а также Даяна Ястремская, однако она отстранена от турниров из-за допинга.