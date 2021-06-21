Уимблдон. Козлова попала в основную сетку турнира

Украинка стартует с основной сетки крупного соревнования

  • 21.06.2021 16:49
  • 866 просмотров
  • 1 комментарий
Уимблдон. Козлова попала в основную сетку турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Козлова вошла в список участниц основной сетки травяного турнира Уимблдон.

Изначально Катерина находилась в альтернативном списке, но прошла по защищенному рейтингу после того, как с турнира снялась Кирстен Флипкенс.

Козлова в четвёртый раз сыграет в основной сетке турнира.

В основной сетке заявлены украинки Элина Свитолина и Марта Костюк, а также Даяна Ястремская, однако она отстранена от турниров из-за допинга.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 21.06.2021 17:34
    0
    добре,а Снігур далі вайлд-кард?А Ястремську знов кумарять
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 21.06.2021 17:34
    0
    добре,а Снігур далі вайлд-кард?А Ястремську знов кумарять
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности