21 июня в матче третьего тура Евро-2020 сойдутся сборные Украины и Австрии.

Поединок пройдет в Бухаресте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Для выхода в 1/8 финала команде Андрея Шевченко нужна победа или ничья.

Турнирная таблица группы C:

В прямом эфире поединок покажет телеканал ТРК «Украина», а также видеосервисы OLL.TV и MEGOGO.

Украина – Австрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция