20 июня женская сборная Украины по пляжному футболу проведет матч за 5-е место в Евролиге 2021. Соперником украинской команды станет сборная Чехии. Матч пройдет в Назаре (Португалия) и начнется в 12:30 по киевскому времени.

17 июня украинки впервые в своей истории стартовали в Евролиге. Сначала встречались с Испанией и потерпели поражение (2:4). 18 июня сборная Украины проиграла команде Швейцарии (1:6). 19 июня сине-желтые выиграли у Нидерландов (4:3).

Украина – Чехия. Евролига (жен). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Все матчи мужской и женской сборных Украины в Португалии показывают телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

Евролига 2021 (женщины)