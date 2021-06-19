Одноклубник Нойка: «У меня полигамная семья. У отца 4 жены и 38 детей»

«Рух» из Бреста, который недавно подписал украинского полузащитника Александра Нойка, объявил о еще одном трансфере.

Клуб арендовал до конца сезона 2021 года 18-летнего защитника Умара Алию. На интервью-представлении Умар рассказал интересные факты о своей семье.

«Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде», - сказал Алию в интервью клубной пресс-службе.