Одноклубник Нойка: «У меня полигамная семья. У отца 4 жены и 38 детей»

18-летний нигериец Умар Алию шокировал информацией о своей семье

  • 19.06.2021 14:07
  • 2379 просмотров
  • 2 комментария
Одноклубник Нойка: «У меня полигамная семья. У отца 4 жены и 38 детей»
© ФК Рух Брест. Умар Алию

«Рух» из Бреста, который недавно подписал украинского полузащитника Александра Нойка, объявил о еще одном трансфере.

Клуб арендовал до конца сезона 2021 года 18-летнего защитника Умара Алию. На интервью-представлении Умар рассказал интересные факты о своей семье.

«Я из Африки, из Нигерии. Я родился в полигамной семье, у моего отца четыре жены. А всего нас 38. К сожалению, мой отец уже умер и брат тоже. Больше всего я скучаю по моей семье. Но сейчас я работаю здесь и хорошо себя чувствую в команде», - сказал Алию в интервью клубной пресс-службе.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    west_022
    online
      west_022, 19.06.2021 14:41
    0
    Oleg., 19.06.2021 14:22
    Колись Кадаффі в інтерв‘ю сказав. - Дякую тобі Аллах, що допоміг нам поселитись в Європі. Тепер нам не треба з ними воювати, займатись тероризмом.План спрацював. Ми розплодились там.Європа наша і нас вже не вигнати звідти.
    посилу на джерело будь ласка
    Ссылка
    Oleg.
    online
      Oleg., 19.06.2021 14:22
    -3
    Колись Кадаффі в інтерв‘ю сказав. - Дякую тобі Аллах, що допоміг нам поселитись в Європі. Тепер нам не треба з ними воювати, займатись тероризмом.План спрацював. Ми розплодились там.Європа наша і нас вже не вигнати звідти.
    Ссылка
    west_022
    online
      west_022, 19.06.2021 14:41
    0
    Oleg., 19.06.2021 14:22
    Колись Кадаффі в інтерв‘ю сказав. - Дякую тобі Аллах, що допоміг нам поселитись в Європі. Тепер нам не треба з ними воювати, займатись тероризмом.План спрацював. Ми розплодились там.Європа наша і нас вже не вигнати звідти.
    посилу на джерело будь ласка
    Ссылка
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