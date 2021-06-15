ОФИЦИАЛЬНО. Нойок вернулся в Беларусь и будет выступать за Рух

Официальны сайт клуба «Рух» Брест сообщил о подписании контракта с украинском полузащитником Александром Нойком.
Договор подписан до конца 2021 года.
Первую часть этого года Нойок провел в «Оренбурге», с которым стал серебряным призером чемпионата ФНЛ.
До того Нойок уже выступал в Бресте - в составе «Динамо».
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