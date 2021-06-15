ОФИЦИАЛЬНО. Нойок вернулся в Беларусь и будет выступать за Рух

Официальны сайт клуба «Рух» Брест сообщил о подписании контракта с украинском полузащитником Александром Нойком.

Договор подписан до конца 2021 года.

Первую часть этого года Нойок провел в «Оренбурге», с которым стал серебряным призером чемпионата ФНЛ.

До того Нойок уже выступал в Бресте - в составе «Динамо».