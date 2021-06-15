ОФИЦИАЛЬНО. Нойок вернулся в Беларусь и будет выступать за Рух

Хавбек покинул Россию

  • 15.06.2021 16:51
  • 1587 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Нойок вернулся в Беларусь и будет выступать за Рух
© rukh.by

Официальны сайт клуба «Рух» Брест сообщил о подписании контракта с украинском полузащитником Александром Нойком.

Договор подписан до конца 2021 года.

Первую часть этого года Нойок провел в «Оренбурге», с которым стал серебряным призером чемпионата ФНЛ.

До того Нойок уже выступал в Бресте - в составе «Динамо».

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(2 голоса)

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Комментарии
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 15.06.2021 17:13
    +2
    не пишить вже про цю ватну жабу
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 15.06.2021 16:53
    0
    навіщо тут новини про російських півзахисників?
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 15.06.2021 17:13
    +2
    не пишить вже про цю ватну жабу
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 15.06.2021 16:53
    0
    навіщо тут новини про російських півзахисників?
    Ссылка
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