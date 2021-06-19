В Бухаресте шел дождь. Сборная занималась в тренажерном зале

У сборной Украины следующий день после победной игры с Северной Македонией (2:1) на Евро-2020 стал восстановительным.

Изнурительная игра в условиях климатического июньского удушья сказывается. Поэтому то, что всю пятницу в Бухаресте шел дождь, который только усилился вечером, сборники восприняли вполне положительно: и дышать стало легче, и есть надежда, что тренироваться будет приятнее на следующий день. Главное, чтобы дренаж тренировочных полей выдержал постоянные осадки.

18 июня у сборников был свободный график посещения тренажерного зала, однако, по хорошей традиции, «джим» посетили почти все игроки национальной команды. Выполняя упражнения под чутким наблюдением и советами тренера по физподготовке Ивана Баштового, ребята восстанавливают мышцы, выводя из них лактат и, таким образом, самостоятельно начиная процесс подготовки к решающему матчу группового этапа.

Перед обедом игроки национальной команды Сергей Сидорчук и Александр Караваев встретились с представителями СМИ в конференц-зале Украинского медиацентра. Разговор получился интересным и содержательным – хорошее настроение после победы способствовал пространным комментариям и остроумному юмору.

После обеда и отдыха часть игроков – те, кто не делал этого в первой половине дня, позанимались в тренажерном зале, а остальные – прошли восстановительные процедуры в сауне и бассейне.

Перед ужином у сборников было теоретическое занятие, которое имело целью анализ предыдущего матча. 19 июня у сине-желтых запланирована тренировка, которая даст старт подготовке к матчу с командой Австрии.