Александр КАРАВАЕВ: «Во втором тайме была потеря концентрации»

Футболист сборной Украины – о матче с Северной Македонией

  • 18.06.2021 13:06
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Александр КАРАВАЕВ: «Во втором тайме была потеря концентрации»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Футболист сборной Украины Александр Караваев ответил на вопросы журналистов после победы над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

– После прекрасного первого тайма во втором произошел какой-то спад. И был ли пенальти?
– Соглашусь с вами. Было видно, что переигрывали соперника на поле. На второй тайм выходили с полной уверенностью, что сможем так же продолжать и знали, что соперник пойдет ва-банк, были к этому готовы. Но, возможно, была потеря концентрации, и давление повлияло.

Эпизод с пенальти - когда мяч отскакивал, я видел, что буду первый на мяче, но нападающий оказался быстрее. Он опасно сыграл, но судья посчитал так. Значит, пенальти был.

– Как вам база, по сравнению с Конча-Заспой? Приезжали ли ваши семьи? 
– Мы живем в отеле и ездим тренироваться на стадион. В этом плане все соответствует хорошему уровню. Есть восстановление в отеле и тренировочное поле. Все на уровне.

Моей семьи не было, но многие знакомые просили за 2-3 месяца помочь с билетами.

– Что вам пишут в Instagram, есть ли какая-то коммуникация с болельщиками?
– Видно, что очень большая поддержка. Люди, с которыми я в детстве играл в футбол в Херсоне, пишут, что смотрят, поддерживают

Я не особо стороннник вести Instagram. Пока не лежи к этому душа, поэтому удалил.

– Считаете ли вы себя фаворитами в матче с австрийцами? Что делает соперника таким опасным?
Не сказал бы, что в матче есть фаворит, потому что обеим командам нужно набирать очки. У Австрии есть очень сильные игроки, все они очень мощные. Неуступчивые. Некоторые индивидуально сильные.

– Какая атмосфера в команде? Как вам погода в Румынии?
– Ощущается, что большой турнир, но когда приезжаешь на стадион, то тогда ощущаем футбольный праздник. Что касается погоды, то очень жарко. Недавно прошел дождь, он добавил немного свежести.

– Сборная Украины дарит фанам полный спектр эмоций: от восхищения до хватания за сердце. Как вы планируете не допустить подобного в матче с Австрией, где нам будет достаточно ничьей?
– Будем учиться на своих ошибках и делать выводы, чтобы в следующей игре подобного не повторялось.

– Помните ли при каких обстоятельствах смотрели матч Украина - Швеция на Евро-2012?
– Помню тот матч, у меня тогда был отпуск. Классные эмоции.

– Можете ли подтвердить, что не боитесь Австрии и уверены в своей игре?
– После забитых голов было видно в глазах ребят горящие глаза, которые хотели выиграть матч уверенно. Во втором тайме были недостаточно готовы к тому натиску, который создала Северная Македония. Если бы реализовали пенальти или какой-то момент, все было бы по-другому. Наши действия на поле были осознанными.

– Какие слова Шевченко сказал после матча? Был ли он в положительном настроении?
– Да, был в положительном настроении, поздравил с победой, но дал понять, что хотел, чтобы мы играли во втором тайме так же, как и в первом. Но в целом игрой остался доволен.

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Источник — Sport.ua

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