СИДОРЧУК: «Пишут в Instagram: спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук ответил на вопросы журналистов после победы над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

– Сергей, вчера Нидерланды выиграли 2:0. Благодаря этому Украина на втором месте. Упрощает ли это выход в плей-офф?

– Мы смотрели вчера. Собрались все в одной комнате. Понятное дело, болели за Нидерланды, чтобы они как можно больше забили и нам легче было. Выходя в плей-офф уже не будет слабых команд. Нужно держать хвост топориком. Не нужно делать со вчерашней победы что-то такое, превозносится. Нужно оставаться на земле. Задачу-минимум мы выполнили, но всегда хочется забираться как можно дальше.

– Как вам база, по сравнению с Конча-Заспой?

– В Украине не хватает таких полей. В этом плане румынская сторона организовала все хорошо.

Зашло ли пополнение на карточку Андрею Ярмоленко? Не знаю. Думаю, он там обливается пивом или кока-колу пьет (смеется).

– Вы провели два матча - один в стартовом составе, во втором вышли за замену. Как легче? И какую установку давал Андрей Шевченко?

– Мне тяжелее выходить на замену, хотелось бы выходить в старте.

Что касается установки, то нужно было укрепить середину поля, плюс помочь на стандартах. Еще была задача контролировать мяч. Немного этого не получилось.

– Что вам пишут в Instagram, есть ли какая-то коммуникация с болельщиками?

– Одному футболисту после поражение от Нидерландов написали такое, что здоровому человеку такое в голову не придет. А сейчас популярное сообщение в Instagram: спасибо за победу. Я на вас поставил 50 гривен. Вчера, когда на разминке начали петь «Червону руту», пробежали мурашки по коже.

– Даже во Франции нам кажется, что у вашей сборной очень сильная атака. Как бы вы прокомментировали игру в защите, преувеличена ли сила?

– То, что выделяют нашу группу атаки, конечно же, приятно. Сила в индивидуальном мастерстве. Если Малиновский здорово с мячом обращается, то Яремчук очень хорошо находит пространство. У него есть цель и он к ней идет. Приятно наблюдать, как он вырос за время в сборной. Ярмоленко обрел крылья. Для команды хорошо, что он почувствовал уверенность. Сейчас он как локомотив нашей команды.

– Помните ли при каких обстоятельствах смотрели матч Украина - Швеция на Евро-2012?

– Помню тот матч, смотрел дома в Запорожье. Эмоции были классные, тогда был отпуск.