СИДОРЧУК: «Пишут в Instagram: спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн»

Хавбек сборной Украины – о коммуникации с болельщиками

  • 18.06.2021 12:43
  • 500 просмотров
  • 3 комментария
СИДОРЧУК: «Пишут в Instagram: спасибо за победу. Я на вас поставил 50 грн»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук ответил на вопросы журналистов после победы над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

– Сергей, вчера Нидерланды выиграли 2:0. Благодаря этому Украина на втором месте. Упрощает ли это выход в плей-офф?
– Мы смотрели вчера. Собрались все в одной комнате. Понятное дело, болели за Нидерланды, чтобы они как можно больше забили и нам легче было. Выходя в плей-офф уже не будет слабых команд. Нужно держать хвост топориком. Не нужно делать со вчерашней победы что-то такое, превозносится. Нужно оставаться на земле. Задачу-минимум мы выполнили, но всегда хочется забираться как можно дальше.

– Как вам база, по сравнению с Конча-Заспой?
– В Украине не хватает таких полей. В этом плане румынская сторона организовала все хорошо.

Зашло ли пополнение на карточку Андрею Ярмоленко? Не знаю. Думаю, он там обливается пивом или кока-колу пьет (смеется).

– Вы провели два матча - один в стартовом составе, во втором вышли за замену. Как легче? И какую установку давал Андрей Шевченко?
– Мне тяжелее выходить на замену, хотелось бы выходить в старте.

Что касается установки, то нужно было укрепить середину поля, плюс помочь на стандартах. Еще была задача контролировать мяч. Немного этого не получилось.

– Что вам пишут в Instagram, есть ли какая-то коммуникация с болельщиками?
– Одному футболисту после поражение от Нидерландов написали такое, что здоровому человеку такое в голову не придет. А сейчас популярное сообщение в Instagram: спасибо за победу. Я на вас поставил 50 гривен. Вчера, когда на разминке начали петь «Червону руту», пробежали мурашки по коже.

– Даже во Франции нам кажется, что у вашей сборной очень сильная атака. Как бы вы прокомментировали игру в защите, преувеличена ли сила?
– То, что выделяют нашу группу атаки, конечно же, приятно. Сила в индивидуальном мастерстве. Если Малиновский здорово с мячом обращается, то Яремчук очень хорошо находит пространство. У него есть цель и он к ней идет. Приятно наблюдать, как он вырос за время в сборной. Ярмоленко обрел крылья. Для команды хорошо, что он почувствовал уверенность. Сейчас он как локомотив нашей команды.

– Помните ли при каких обстоятельствах смотрели матч Украина - Швеция на Евро-2012?
– Помню тот матч, смотрел дома в Запорожье. Эмоции были классные, тогда был отпуск.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 18.06.2021 13:08
    0
    SaneK, 18.06.2021 12:59
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Вчера Ярмоленко в шутку потрогал Кока-колу и Хайнекен и предложил спонсорам связаться с ним.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.06.2021 13:05
    +2
    SaneK, 18.06.2021 12:59
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Это прикол с Ярмолиной пресс конференции
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 18.06.2021 12:59
    0
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.06.2021 13:05
    +2
    SaneK, 18.06.2021 12:59
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Это прикол с Ярмолиной пресс конференции
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 18.06.2021 13:08
    0
    SaneK, 18.06.2021 12:59
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Вчера Ярмоленко в шутку потрогал Кока-колу и Хайнекен и предложил спонсорам связаться с ним.
    Ссылка
    SaneK
      SaneK, 18.06.2021 12:59
    0
    Про пополнение карточки Ярмоленко и пиво - что-то не понял)
    Ссылка
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