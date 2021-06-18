СИДОРЧУК: «Захожу, а Ярмоленко в ванне обливается Heineken»

Полузащитник сборной Украины пошутил про партнера по команде

  • 18.06.2021 22:20
  • 6824 просмотра
  • 7 комментариев
СИДОРЧУК: «Захожу, а Ярмоленко в ванне обливается Heineken»
© УАФ. Сергей Сидорчук

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук пошутил про Андрея Ярмоленко:

– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас зайду, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca-Cola пьет.

Днем ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко после победного матча Евро-2020 против Северной Македонии (2:1) оригинально отреагировал на жесты португальца Криштиану Роналду и француза Поля Погба, которые были направлены против спонсоров Евро-2020.

Напомним, Роналду во время пресс-конференции отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, а Погба сделал то же самое с бутылкой Heineken, хотя оба бренда являются официальными спонсорами Евро-2020. Ярмоленко, наоборот, поддержал спонсоров: «А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал Кока-колу. А я поставлю Кока-колу, поставлю Хайнекен. Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!»

ВИДЕО. Свяжитесь со мной! Ярмоленко поддержал Кока-Колу назло Роналду

 

 

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(14 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 18.06.2021 23:57
    0
    Позорники.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 23:33
    0
    hanter83, 18.06.2021 23:26
    Как Алиев😁😁😁.
    точно-точно... Алиев как
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 23:26
    0
    Как Алиев😁😁😁.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 18.06.2021 23:18
    -4
    Сидорчук:"Бачу Ярмоленко обливається Heineken ,то я його й облизав з ніг до голови".
    Ссылка
    svetlog
    online
      svetlog, 18.06.2021 23:15
    -4
    Остановка за малым - Ярмоленкко надо получить несколько ЗМ, наклепать кучу голов в ТОП-чемпионатах, выиграть несколько ЛЧ, стать чемпионом Европы, установить огромное количество разнообразных, порой, просто фантастических рекордов, и т. д.... И тогда к нему прибегут представители не только Кока-колы...
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 18.06.2021 23:06
    +3
    Юмористы
    Ссылка
    Kapitan
      Kapitan, 18.06.2021 22:56
    +4
    Андрюха красавчик наш, как на поле так и в быту!
    Ссылка
    Kapitan
    online
      Kapitan, 18.06.2021 22:56
    +4
    Андрюха красавчик наш, как на поле так и в быту!
    Ссылка
    Tasha19
    online
      Tasha19, 18.06.2021 23:06
    +3
    Юмористы
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 18.06.2021 23:57
    0
    Позорники.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 18.06.2021 23:33
    0
    hanter83, 18.06.2021 23:26
    Как Алиев😁😁😁.
    точно-точно... Алиев как
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 18.06.2021 23:26
    0
    Как Алиев😁😁😁.
    Ссылка
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