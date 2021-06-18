СИДОРЧУК: «Захожу, а Ярмоленко в ванне обливается Heineken»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук пошутил про Андрея Ярмоленко:

– Не в курсе, у Ярмоленко уже было пополнение карточки после пресс-конференции?

– Не знаю, я еще его утром не видел. Думаю, сейчас зайду, а он в ванне обливается Heineken или еще чем-то, Coca-Cola пьет.

Днем ранее вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко после победного матча Евро-2020 против Северной Македонии (2:1) оригинально отреагировал на жесты португальца Криштиану Роналду и француза Поля Погба, которые были направлены против спонсоров Евро-2020.

Напомним, Роналду во время пресс-конференции отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, а Погба сделал то же самое с бутылкой Heineken, хотя оба бренда являются официальными спонсорами Евро-2020. Ярмоленко, наоборот, поддержал спонсоров: «А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал Кока-колу. А я поставлю Кока-колу, поставлю Хайнекен. Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!»

ВИДЕО. Свяжитесь со мной! Ярмоленко поддержал Кока-Колу назло Роналду