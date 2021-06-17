ВИДЕО. Свяжитесь со мной! Ярмоленко поддержал Кока-колу назло Роналду

Ранее Роналду и Погба отодвинули от себя бутылки спонсоров Евро-2020

  • 17.06.2021 21:15
  • 6158 просмотров
  • 22 комментария
ВИДЕО. Свяжитесь со мной! Ярмоленко поддержал Кока-колу назло Роналду
© YouTube. Андрей Ярмоленко

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко после победного матча Евро-2020 против Северной Македонии (2:1) оригинально отреагировал на жесты португальца Криштиану Роналду и француза Поля Погба, которые были направлены против спонсоров Евро-2020.

Напомним, Роналду во время пресс-конференции отодвинул от себя бутылки Coca-Cola, а Погба сделал то же самое с бутылкой Heineken, хотя оба бренда являются официальными спонсорами Евро-2020.

Ярмоленко, наоборот, поддержал спонсоров: «А можно я кое-что сделаю? Видел, что Роналду убрал Кока-колу. А я поставлю Кока-колу, поставлю Хайнекен. Свяжитесь со мной, ха-ха-ха!»

ВИДЕО. Свяжитесь со мной! Ярмоленко поддержал Кока-Колу назло Роналду

 

 

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Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.06.2021 21:57
    +1
    Нормально прикололся
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 17.06.2021 21:55
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ну и заголовок)))
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 21:51
    +1
    GREEN DAY belokon, 17.06.2021 21:49
    Ребят ну это просто шутка, он не ждет что с ним свяжутся и предложат рекламные контракты Давайте без жёлчи
    Некоторые просто этого не понимают
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 17.06.2021 21:49
    +3
    Ребят ну это просто шутка, он не ждет что с ним свяжутся и предложат рекламные контракты Давайте без жёлчи
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:48
    0
    Don Sergio, 17.06.2021 21:43
    та да, отшутился и пошел черниговское рекламировать нужно жить реальностью, а не мечтами
    По себе не суди.
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 17.06.2021 21:43
    -4
    та да, отшутился и пошел черниговское рекламировать нужно жить реальностью, а не мечтами
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 17.06.2021 21:43
    0
    Ахаха
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:41
    -2
    Trasher311987, 17.06.2021 21:18
    Я ржал
    Конь что ли?
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 17.06.2021 21:39
    -1
    У Россиян шутит только Дзюба...
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:38
    0
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Они сразу бояру и спутник притарабанят.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 17.06.2021 21:34
    0
    У кожного свої вподобання.Тим більше Колу якщо не часто пити ,то це дуже смачний напій!!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 21:33
    +3
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 17.06.2021 21:31
    +3
    Не ну а чё ))))
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 21:31
    +3
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:29
    +12
    И достал из-под стола Чернігівське Міцне
    Ссылка
    Славик Глухой
    online
      Славик Глухой, 17.06.2021 21:27
    +6
    ну Конопы нету должен же кто-то шутить!
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 17.06.2021 21:26
    -19
    С тобой,Андрюша,свяжутся,когда ты достигнешь уровня Роналду и Погба.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 21:24
    +11
    Настроение отличное !
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.06.2021 21:20
    +5
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 21:20
    +1
    Офигеть, чуство юмора у человека! Живет в Англии - английское чуство юмора.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 21:29
    +12
    И достал из-под стола Чернігівське Міцне
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    +12
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 17.06.2021 21:24
    +11
    Настроение отличное !
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.06.2021 21:18
    +10
    Я ржал
    Ссылка
    Славик Глухой
    online
      Славик Глухой, 17.06.2021 21:27
    +6
    ну Конопы нету должен же кто-то шутить!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 17.06.2021 21:20
    +5
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 17.06.2021 21:49
    +3
    Ребят ну это просто шутка, он не ждет что с ним свяжутся и предложат рекламные контракты Давайте без жёлчи
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 21:33
    +3
    Ссылка
    HaloGen
    online
      HaloGen, 17.06.2021 21:31
    +3
    Не ну а чё ))))
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 17.06.2021 21:31
    +3
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 17.06.2021 21:57
    +1
    Нормально прикололся
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.06.2021 21:51
    +1
    GREEN DAY belokon, 17.06.2021 21:49
    Ребят ну это просто шутка, он не ждет что с ним свяжутся и предложат рекламные контракты Давайте без жёлчи
    Некоторые просто этого не понимают
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 17.06.2021 21:20
    +1
    Офигеть, чуство юмора у человека! Живет в Англии - английское чуство юмора.
    Ссылка
    Krestovskiy
      Krestovskiy, 17.06.2021 21:55
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ну и заголовок)))
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:48
    0
    Don Sergio, 17.06.2021 21:43
    та да, отшутился и пошел черниговское рекламировать нужно жить реальностью, а не мечтами
    По себе не суди.
    Ссылка
    denzellezned
    online
      denzellezned, 17.06.2021 21:43
    0
    Ахаха
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 17.06.2021 21:38
    0
    Ёкарный Бабай, 17.06.2021 21:18
    Ждем фокус с бутылками от игроков сборной России
    Они сразу бояру и спутник притарабанят.
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 17.06.2021 21:34
    0
    У кожного свої вподобання.Тим більше Колу якщо не часто пити ,то це дуже смачний напій!!
    Ссылка
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