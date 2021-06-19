В субботу, 19 июня, сборная Украины проведет свой третий матч группового этапа Евролиги по пляжному футболу среди мужчин в группе А. На этот раз подопечные Николая Костенко встретятся с хозяевами турнира сборной Португалии. Как и два предыдущих матча, игра пройдет в португальском городе Назаре. Начало – в 14:45 по киевскому времени.

На этом турнире украинцы одержали уже две победы: 17 июня в дополнительное время сумели выиграть у сборной Германии (3:2 OT), а 18 июня в серии послематчевых пенальти одолели сборную Азербайджана (3:3, пен 5:4). Португальцы оба свои матчи выиграли у этих же соперников более убедительно – у Азербайджана 7:2, у Германии 10:1. Так что сборную Украины ждет непростой поединок.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Португалия – Украина. Евролига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Все матчи мужской и женской сборных Украины в Португалии покажут телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2».

Евролига 2021

В Евролиге участвуют 12 команд, которые на первом этапе распределены на 3 группы. После группового турнира будет составлена общая таблица, и в Суперфинал выйдут 8 лучших команд.