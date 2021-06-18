ЗАВАРОВ: «Зинченко в сборной за деньги? Какое-то дикое рассуждение»

Александр Заваров, который был ассистентом главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко во время Евро-2016, прокомментировал информацию от журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Фоменко и, возможно, его тренерский штаб брали деньги за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:

– Это вообще кошмар. Кто это сказал?

– Андрей Сенькив.

– Я даже не знаю, кто это такой.

– Он сказал, что Фоменко (может, и тренерский штаб) получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле на Евро-2016.

– А что так мало? Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.

Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют, - заявил Заваров.

Ранее эту информацию также прокомментировал сам Фоменко.