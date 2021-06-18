ЗАВАРОВ: «Зинченко в сборной за деньги? Какое-то дикое рассуждение»

Экс-ассистент Михаила Фоменко прокомментировал скандальную информацию

  • 18.06.2021 16:37
  • 1859 просмотров
  • 11 комментариев
ЗАВАРОВ: «Зинченко в сборной за деньги? Какое-то дикое рассуждение»
© ФК Динамо Киев. Александр Заваров

Александр Заваров, который был ассистентом главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко во время Евро-2016, прокомментировал информацию от журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Фоменко и, возможно, его тренерский штаб брали деньги за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:

– Это вообще кошмар. Кто это сказал?

– Андрей Сенькив.
– Я даже не знаю, кто это такой.

– Он сказал, что Фоменко (может, и тренерский штаб) получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле на Евро-2016.
– А что так мало? Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.

Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют, - заявил Заваров.

Ранее эту информацию также прокомментировал сам Фоменко.

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Источник — Трибуна

(10 голосов)

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Комментарии
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 18.06.2021 17:35
    +1
    Stran, 18.06.2021 17:11
    Тут уши кого надо уши торчат. Но явный заказ. Такую чушь нести , надо понимать кто за тобой... И, думаю, скоро узнаем.
    Роги стирчать кацапські
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    0
    GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    Не буде ніякого скандалу.
    По-перше доказів нема.
    По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
    Федерація 109% все провернула.
    А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
    100%
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    +1
    Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Не буде ніякого скандалу.
    По-перше доказів нема.
    По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
    Федерація 109% все провернула.
    А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 17:29
    +2
    Golhrenshtanga, 18.06.2021 17:18
    Источник:-Гвардиола получает тысячу гривен за каждую минуту проведеную Зинченко на поле.
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 17:28
    +4
    Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Грамотно портят микроклимат в и вокруг сборной. Кому это выгодно-пусть каждый решит сам. Подумайте сами, какой адекватный человек, переживающий за успехи страны, будет выкидывать такое во время ЧЕ. Жаль, что многие сразу верят.
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 18.06.2021 17:20
    -5
    andyck06, 18.06.2021 16:42
    А что за "утка " такая, перед игрой с Австрией?? Уши путина торчат, явно!
    Да, да, и в подъезде ПутЕн насцал.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.06.2021 17:18
    +3
    Источник:-Гвардиола получает тысячу гривен за каждую минуту проведеную Зинченко на поле.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 18.06.2021 17:11
    +3
    Тут уши кого надо уши торчат. Но явный заказ. Такую чушь нести , надо понимать кто за тобой... И, думаю, скоро узнаем.
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    +5
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 18.06.2021 17:00
    -1
    Величайший тренер сашко заваров так никого и не тоенировал после корыта в сборной)
    Ссылка
    andyck06
      andyck06, 18.06.2021 16:42
    +4
    А что за "утка " такая, перед игрой с Австрией?? Уши путина торчат, явно!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    +5
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 18.06.2021 17:28
    +4
    Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Грамотно портят микроклимат в и вокруг сборной. Кому это выгодно-пусть каждый решит сам. Подумайте сами, какой адекватный человек, переживающий за успехи страны, будет выкидывать такое во время ЧЕ. Жаль, что многие сразу верят.
    Ссылка
    andyck06
      andyck06, 18.06.2021 16:42
    +4
    А что за "утка " такая, перед игрой с Австрией?? Уши путина торчат, явно!
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 18.06.2021 17:18
    +3
    Источник:-Гвардиола получает тысячу гривен за каждую минуту проведеную Зинченко на поле.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 18.06.2021 17:11
    +3
    Тут уши кого надо уши торчат. Но явный заказ. Такую чушь нести , надо понимать кто за тобой... И, думаю, скоро узнаем.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 18.06.2021 17:29
    +2
    Golhrenshtanga, 18.06.2021 17:18
    Источник:-Гвардиола получает тысячу гривен за каждую минуту проведеную Зинченко на поле.
    Ссылка
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 18.06.2021 17:35
    +1
    Stran, 18.06.2021 17:11
    Тут уши кого надо уши торчат. Но явный заказ. Такую чушь нести , надо понимать кто за тобой... И, думаю, скоро узнаем.
    Роги стирчать кацапські
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    +1
    Поручик Ржевский, 18.06.2021 17:05
    Зачем, вообще, эти скандалы во время ЧЕ публиковать?
    Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
    Не буде ніякого скандалу.
    По-перше доказів нема.
    По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
    Федерація 109% все провернула.
    А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    0
    GloryUkraine, 18.06.2021 17:31
    Не буде ніякого скандалу.
    По-перше доказів нема.
    По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
    Федерація 109% все провернула.
    А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
    100%
    Ссылка
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