ЗАВАРОВ: «Зинченко в сборной за деньги? Какое-то дикое рассуждение»

Александр Заваров, который был ассистентом главного тренера сборной Украины Михаила Фоменко во время Евро-2016, прокомментировал информацию от журналиста «ТаТоТаке» Андрея Сенькива о том, что Фоменко и, возможно, его тренерский штаб брали деньги за игровое время Александра Зинченко на Евро-2016:
– Это вообще кошмар. Кто это сказал?
– Андрей Сенькив.
– Я даже не знаю, кто это такой.
– Он сказал, что Фоменко (может, и тренерский штаб) получал 1 тысячу долларов за каждую минуту Зинченко на поле на Евро-2016.
– А что так мало? Этим людям надо лечиться. Сенькив-Менькив этот. Ему надо лечиться, потому что это какое-то дикое рассуждение. Я оправдываться не хочу, даже бред этот не хочу слушать. Мне все равно, кто что говорит. Сейчас многое говорят, если каждому верить, то можно с ума сойти.
Самое главное, что у нас был результат. Почти вышли на чемпионат мира, вышли на чемпионат Европы. Я знаю, что такого не было. Не знаю, поверят или не поверят в нашей стране. Вы лучше обратите внимание на сегодняшний тренерский штаб. Сегодняшняя сборная Украины – молодцы, пусть играют, - заявил Заваров.
Ранее эту информацию также прокомментировал сам Фоменко.
Источник — Трибуна
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По-перше доказів нема.
По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
Федерація 109% все провернула.
А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
По-перше доказів нема.
По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
Федерація 109% все провернула.
А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
Закончится турнир, будет межсезонье, минимум новостей - вот, и публикуйте такую чушь...
По-перше доказів нема.
По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
Федерація 109% все провернула.
А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
По-перше доказів нема.
По-друге хоч це скоріше і правда, але далеко не факт, що тренери були в курсі фінансового стимулу.
Федерація 109% все провернула.
А по-третє кому зараз воно цікаво, якщо Зіна, хоч і не зірка, але стабільно грає і в МС і в збірній!
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