КАРДАШ: «В этом случае на первом плане результат, а не стиль победы»

Экс-нападающий национальной сборной Украины Василий Кардаш прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над Северной Македонией (2:1) в матче группового раунда Евро-2020.

«Было два разных тайма. В первом подопечные Андрея Шевченко предстали монолитным коллективом, когда каждый игрок четко выполнял свою миссию. И свое преимущество в классе наши ребята заслуженно материализовали в два забитых мяча.

Однако быстро пропущенный гол сразу после перерыва, создалось впечатление, выбил украинцев из колеи. Куда-то улетучилась уверенность в своих силах, появилась нервозность. Впрочем, это прерогатива нашего тренерского штаба определить, почему так произошло. Хотя, все же, главное, что были добыты ценные три очка, которые повысили наши шансы на выход в следующий раунд. Это именно тот случай, когда на первом плане - результат, а не стиль в каком удалось победить».

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