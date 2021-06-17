Артем БЕСЕДИН: «Пропустили нелепый гол»

Форвард сборной Украины – о матче против Северной Македонии

  • 17.06.2021 23:07
  • 547 просмотров
  • 5 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Пропустили нелепый гол»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Украины Артем Беседин поделился впечатлениями от победы 2:1 над Северной Македонией во втором туре Евро-2020:

«Самое главное, что взяли три очка очень важных. Провели хорошую игру. Пропустили во втором тайме нелепый гол, что дало сопернику второе дыхание. Но мы справились, довели матч до логического завершения. Хорошо все, что хорошо кончается. Теперь будем готовиться к следующему матчу.

Во втором тайме чуть не досмотрели. Заработали пенальти, пропустили. Это футбол. Надо действовать по ситуации, думать на поле и быть готовым к любому развороту событий. Мы были готовы. Хорошо, что выиграли. Будем теперь готовиться к Австрии».

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Istm
      Istm, 17.06.2021 23:29
    0
    нестор, 17.06.2021 23:21
    А ранее и забил, обыграв Забарного и Бущана. Офсайд выручил наших.
    ну офсайд дійсно був.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 23:27
    -1
    roman75zpr, 17.06.2021 23:25
    Набор стандартных фраз... Прям будущий тренер
    Или пресс-атташе сборной
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 17.06.2021 23:25
    -1
    Набор стандартных фраз... Прям будущий тренер
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 17.06.2021 23:21
    -1
    andre_lui, 17.06.2021 23:08
    Не нелепый. Пандев на опыте заработал пенальти.
    А ранее и забил, обыграв Забарного и Бущана. Офсайд выручил наших.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 17.06.2021 23:08
    -1
    Не нелепый. Пандев на опыте заработал пенальти.
    Ссылка
    Istm
      Istm, 17.06.2021 23:29
    0
    нестор, 17.06.2021 23:21
    А ранее и забил, обыграв Забарного и Бущана. Офсайд выручил наших.
    ну офсайд дійсно був.
    Ссылка
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