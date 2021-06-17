Рокировка. Фонсека может заменить Гаттузо в Фиорентине

Португалец не договорился с «Тоттенхэмом»

  • 17.06.2021 22:52
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Рокировка. Фонсека может заменить Гаттузо в Фиорентине
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Паулу Фонсека продолжает поиски нового места работы после того, как ему не удалось договориться с «Тоттенхэмом».

Португалец является одним из двух главных претендентов на пост главного тренера «Фиорентины». Кроме него, клуб рассматривает кандидатуру Фабио Ливерани.

«Фиорентина» ищет главного тренера после того, как вчера клуб покинул Дженнаро Гаттузо. По иронии судьбы, Гаттузо близок к переходу именно в «Тоттенхэм».

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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