Рокировка. Фонсека может заменить Гаттузо в Фиорентине

Паулу Фонсека продолжает поиски нового места работы после того, как ему не удалось договориться с «Тоттенхэмом».

Португалец является одним из двух главных претендентов на пост главного тренера «Фиорентины». Кроме него, клуб рассматривает кандидатуру Фабио Ливерани.

«Фиорентина» ищет главного тренера после того, как вчера клуб покинул Дженнаро Гаттузо. По иронии судьбы, Гаттузо близок к переходу именно в «Тоттенхэм».