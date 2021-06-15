Василий УТКИН: «Ярмоленко взял игру на себя. А что делал Дзюба?»

Известный комментатор сравнил капитанов сборных Украины и России

  • 15.06.2021 12:19
  • 5181 просмотр
  • 13 комментариев
Василий УТКИН: «Ярмоленко взял игру на себя. А что делал Дзюба?»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Российский комментатор Василий Уткин высказался об игре лидеров сборных Украины и России. Напомним, Украина уступила Нидерландам (2:3), Россия уступила Бельгии (0:3).

Уткину понравилась игра Андрея Ярмоленко, которого он поставил в пример капитану России Артеме Дзюбе.

«Сборная Украины не показалась идеальной командой и матч с Нидерландами показал предел ее возможностей. Украина - это команда, которая пытается найти свой стиль, она пытается играть от себя, от своего понимания футбола. Украина показала, что способно противостоять Голландии.

Кто-то скажет, что Украина, отыгравшись, забила без моментов. И вы будете правы! Но Украина забила первый гол, потому что ее лидер и капитан Андрей Ярмоленко решил взять игру на себя. И идеальный удар нанес, находясь в очень неочевидной для атаки ворот ситуации. Вот то, что должен делать лидер.

Что делает лидер сборной России Дзюба? Он говорит: у нас не получается доставлять мяч, впереди только мы с Головиным, не получается то, не получается се. То есть завуалированно упрекает в недоделках своих партнеров. А лидер берет и делает. Дзюба так и не нанес ни одного удара в матче с Бельгией. Как к этому относиться? Ну явно не так, как к тому, что сделал Ярмоленко, в нужный момент взяв ответственность на себя и вернув сборную Украины в игру.

Руслан Малиновский не сыграл достаточно ярко? Это верно. Но, когда представилась возможность, Малиновский исполнил идеальную подачу прямо в центр на Яремчука и тот сравнял счет. Вот так проявляют себя лидеры, даже в матчах, когда игра у них не складывается. Вы видели что-то подобное в игре сборной России? Нет.

В этой ситуации мне кажется забавным то, что весьма вероятно, что сборные России и Украины покажут очень близкие итоговые результаты на чемпионате Европы. Я думаю, что обе команды выйдут из группы и проиграют в 1/8. Я буду очень рад, если мой прогноз окажется не вполне точным. Но, что поделать. А в первых играх Украина, конечно-же, понравилась больше. Что-уж там говорить, если даже старик Д'Артаньян, он же Михаил Боярский, это признал», — сказал Уткин.

Читайте также: Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина намного сильнее России! Мы бы им продули».

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Источник — YouTube

(16 голосов)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 15.06.2021 13:15
    0
    Россия варится в своем дерьме.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.06.2021 13:12
    0
    На счёт моментов не соглашусь. А вот на счёт сровнения игры нашех парней и ихних в точку. Дзюба такой дзюба
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 15.06.2021 13:10
    0
    Local78, 15.06.2021 12:50
    Чому із-за поребрика стільки порівняльних характеристик з нашою збірною?
    Ото ж, порівняння з Мальтою чи з Німеччиною? Слабо? Андронов і Уткін дістали вже, все їм Україна муляє очі.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 13:09
    0
    А смысл сравнивать наших лидеров?)) 😂 у нас они есть, а на россии разве такие умеют я?) 😂
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 15.06.2021 13:02
    +2
    Кацапы, задолбали себя с нами сравнивать
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 15.06.2021 12:52
    +3
    По игре с Бельгийцами Россия показалась самой слабой командой на Евро. Я почему-то уверен на 99%, что с группы они не выйдут. А вот наша сборная точно не повторит ошибок 2016 года, да и игра сейчас все же по лучше: хотя бы, есть кому забивать )
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 15.06.2021 12:50
    +8
    Чому із-за поребрика стільки порівняльних характеристик з нашою збірною?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 12:43
    +5
    vital, 15.06.2021 12:37
    Після перемоги фінів, я дуже сумніваюсь що рашка вийще з групи. З ким вона набере очки? Зі злими датчанами? Чи тими ж фінами, що не програли Україні, обіграли французів і данців. Не віриться - ну за найоптимістичнішим розкладом це максимум нічия, яка їм нічого не дасть їм у турнірному плані.
    1 очко если возьмут то уже будет удача за все матчи
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 15.06.2021 12:40
    +4
    Что сделал Дзюба??Теребунькал
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:37
    +6
    Уткин хорошо сказал про лидеров.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 12:37
    +6
    Після перемоги фінів, я дуже сумніваюсь що рашка вийще з групи. З ким вона набере очки? Зі злими датчанами? Чи тими ж фінами, що не програли Україні, обіграли французів і данців. Не віриться - ну за найоптимістичнішим розкладом це максимум нічия, яка їм нічого не дасть їм у турнірному плані.
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 12:33
    +3
    сравнение неуместно
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 15.06.2021 12:31
    0
    Не совсем приятно, но объективно...
    Ссылка
    Local78
    online
      Local78, 15.06.2021 12:50
    +8
    Чому із-за поребрика стільки порівняльних характеристик з нашою збірною?
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.06.2021 12:37
    +6
    Уткин хорошо сказал про лидеров.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.06.2021 12:37
    +6
    Після перемоги фінів, я дуже сумніваюсь що рашка вийще з групи. З ким вона набере очки? Зі злими датчанами? Чи тими ж фінами, що не програли Україні, обіграли французів і данців. Не віриться - ну за найоптимістичнішим розкладом це максимум нічия, яка їм нічого не дасть їм у турнірному плані.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.06.2021 12:43
    +5
    vital, 15.06.2021 12:37
    Після перемоги фінів, я дуже сумніваюсь що рашка вийще з групи. З ким вона набере очки? Зі злими датчанами? Чи тими ж фінами, що не програли Україні, обіграли французів і данців. Не віриться - ну за найоптимістичнішим розкладом це максимум нічия, яка їм нічого не дасть їм у турнірному плані.
    1 очко если возьмут то уже будет удача за все матчи
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 15.06.2021 12:40
    +4
    Что сделал Дзюба??Теребунькал
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 15.06.2021 12:52
    +3
    По игре с Бельгийцами Россия показалась самой слабой командой на Евро. Я почему-то уверен на 99%, что с группы они не выйдут. А вот наша сборная точно не повторит ошибок 2016 года, да и игра сейчас все же по лучше: хотя бы, есть кому забивать )
    Ссылка
    Crassus1
    online
      Crassus1, 15.06.2021 12:33
    +3
    сравнение неуместно
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 15.06.2021 13:02
    +2
    Кацапы, задолбали себя с нами сравнивать
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 15.06.2021 13:15
    0
    Россия варится в своем дерьме.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 15.06.2021 13:12
    0
    На счёт моментов не соглашусь. А вот на счёт сровнения игры нашех парней и ихних в точку. Дзюба такой дзюба
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 15.06.2021 13:10
    0
    Local78, 15.06.2021 12:50
    Чому із-за поребрика стільки порівняльних характеристик з нашою збірною?
    Ото ж, порівняння з Мальтою чи з Німеччиною? Слабо? Андронов і Уткін дістали вже, все їм Україна муляє очі.
    Ссылка
    Сергей Шец
    online
      Сергей Шец, 15.06.2021 13:09
    0
    А смысл сравнивать наших лидеров?)) 😂 у нас они есть, а на россии разве такие умеют я?) 😂
    Ссылка
    SevaCherkago
    online
      SevaCherkago, 15.06.2021 12:31
    0
    Не совсем приятно, но объективно...
    Ссылка
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