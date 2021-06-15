ФОТО. Есть конфликт или нет? Перелет в Бухарест и смена тренировочного поля

Интересные новости из лагеря команды Андрея Шевченко

  • 15.06.2021 00:59
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ФОТО. Есть конфликт или нет? Перелет в Бухарест и смена тренировочного поля
© УАФ

Сборная Украины вернулась в Бухарест 14 июня после обеда: вылетев из Амстердама в полдень, чартер с сине-желтыми на борту по два с половиной часа приземлился в уже хорошо знакомом команде аэропорту Баняса.

А дальше – все по протоколу: трап – автобус – отель – обед. Неизменный график работы продолжился пресс-конференцией двух участников матча, Николая Матвиенко и Ильи Забарного. Среди различных вопросов, касающихся игры, был один совершенно неожиданный – о конфликте между игроками национальной команды, который вроде бы возник в раздевалке.

Вопрос откровенно удивил центрбеков сборной, потому что даже малейшего намека на хотя бы какое-то напряжение между ребятами нет, и не говоря уже о возможности конфликта.

Вся команда восприняла поражение мужественно: нужно взять все лучшее, что удалось в этой игре, к следующим поединкам, сделав правильные выводы из допущенных ошибок. Команда с высоко поднятой головой смотрит в будущее, чувствуя мощную поддержку десятков миллионов украинцев.

Вечерняя тренировка, в котором приняли участие исполнители, не игравшие с Нидерландами, а также Николай Шапаренко, который провел на поле «Йохан Кройфф Арены» около 30 минут, прошло не на «Волунтари», а на другом стадионе – с красноречивым названием «Аркул где Триумф». Причиной временного изменения тренировочного поля стали проливные дожди, налетели на Бухарест за время отсутствие здесь украинцев. Как следствие, дренаж «Волунтари» не справился с большим количеством осадков, поэтому этот газон следует поберечь для следующих занятий.

Что касается арены, где сборники тренировались, то это уютный только что возведенный стадион. Названное в честь Триумфальной арки, расположенной рядом, мультиспортивное сооружение построено на месте старого стадиона, который носил такое же название и было возведено более чем сто лет назад – в 1913 году. Теперь же на восьмитысячной арене современная система водоотведения, которая позволяет легко переносить мощные ливни, накрывающие на днях Европу.

Дело в том, что организаторы определили этот стадион как трансферный тренировочный – для тех команд, которые приезжают играть в Бухарест в статусе гостей, из-за чего сборной Украины, которая базируется на Евро в столице Румынии, было предложено «Волунтари». Но погода вносит свои коррективы, поэтому и завтрашнюю вечернюю сессию сине-желтые проведут у Триумфальной арки. Как будет дальше – покажет погода и гибкость организаторов.

15 июня утром ежедневные встречи с представителями СМИ в украинском медиацентре продолжат игроки Эдуард Соболь и Александр Тымчик, пресс-конференция которых начнется в 11:15.

Тренировка сборной Украины, 14.06.2021

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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