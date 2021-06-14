ФРАНКОВ: «Ярмоленко высказал претензии Марлосу за игру против Нидерландов»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал Марлосу недовольство его игрой в матче против Нидерландов (2:3).



- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.

- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.



- В перерыве или после матча?

- Подробностей не знаю.



- Претензии к игре в обороне?

- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции, – сказал Франков в эфире «Футбол 3».



Отметим, что Марлоса вынужденно выпустили на замену в первом тайме после того, как Александр Зубков не смог продолжать встречу из-за повреждения.