ФРАНКОВ: «Ярмоленко высказал претензии Марлосу за игру против Нидерландов»

Еще скандала нам только не хватало

  • 14.06.2021 17:13
  • 13004 просмотра
  • 36 комментариев
ФРАНКОВ: «Ярмоленко высказал претензии Марлосу за игру против Нидерландов»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал Марлосу недовольство его игрой в матче против Нидерландов (2:3).
 
- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.
- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.
 
- В перерыве или после матча?
- Подробностей не знаю.
 
- Претензии к игре в обороне?
- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции, – сказал Франков в эфире «Футбол 3».
 
Отметим, что Марлоса вынужденно выпустили на замену в первом тайме после того, как Александр Зубков не смог продолжать встречу из-за повреждения.

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Источник — Трибуна

(75 голосов)

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Комментарии
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 18:51
    0
    Funny__Cat_, 14.06.2021 18:45
    Нажалуйся и на этот аккаунт
    Опана ботяра барышевская ты тут как тут ,фанька ты так быстро под новым ником выползла!! ну да то несенюк отругает если миколке трусы не отстираешь на сайте и вечером на кусок хлеба и на чекушку не выдаст тебе
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    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 18:50
    +1
    Funny__Cat_, 14.06.2021 18:45
    Нажалуйся и на этот аккаунт
    зачем?! ты и так уйдешь в небытие
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    Trollface
    online
      Trollface, 14.06.2021 18:49
    -1
    Нужно собраться и выиграть два матча.
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 14.06.2021 18:45
    -2
    ENJOY-_-, 14.06.2021 18:39
    пошабашил кот в свой круг друзей... до мяукался
    Нажалуйся и на этот аккаунт
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 18:42
    0
    ENJOY-_-, 14.06.2021 18:39
    пошабашил кот в свой круг друзей... до мяукался
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 18:39
    0
    пошабашил кот в свой круг друзей... до мяукался
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 14.06.2021 18:37
    +3
    vicktor5891, 14.06.2021 18:30
    Всё правильно делают.А смысл устраивать разборки после окончания турнира?После драки кулаками не машут.
    А по ходу турнира можно?
    Чтобы там не было - это во время турнира должно остаться внутри. Пусть после рассказывают. Пусть весь мусор потом выгребают.
    А франкову незачем сплетни распускать.
    Ссылка
    _MAKs_7777_
    online
      _MAKs_7777_, 14.06.2021 18:36
    0
    __Funny_Cat, 14.06.2021 18:17
    Так и есть
    Опана любителю стирать трусы миколенко после матчей в сборной фаньку барышевскую , снова в баньку отправили
    Ссылка
    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 18:33
    +2
    Zhez53, 14.06.2021 17:25
    Хорошо, если это правда. Шеве похоже смелости не хватит сказать бразиле, что он баласт.
    Если это правда именно в таком виде, как Франков донести пытается, то нам можно забыть про выход из группы. Если между собой ругаться начинают, а еще кто-то Франкову информацию сливает, то грош цена такому моральному климату в сборной. Только я Франкову не верю. Что-то услышал, а остальное додумал.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 14.06.2021 18:32
    +2
    Сергей Журавко, 14.06.2021 18:27
    Забил красивый гол и крылья выросли? Там кроме Марлоса бокопоров хватило.Доказывай себя в Вест Хэме, Андрюша!
    Он так то капитан и один из ветеранов сборной-кто,если не он,пихать должен?Я бы понял возмущение,если бы кто-то из молодых пихал.А тут всё по делу-рабочие моменты.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 14.06.2021 18:30
    0
    xvalenok01, 14.06.2021 18:20
    Песец. Только первая игра, а уже разборки начались на темы - кто виноват и что делать.
    Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
    Сбу опять пролетит.
    Всё правильно делают.А смысл устраивать разборки после окончания турнира?После драки кулаками не машут.
    Ссылка
    syrkis-shybkis
    online
      syrkis-shybkis, 14.06.2021 18:28
    0
    А Зинченко он не высказал? Или Миколенко?
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 14.06.2021 18:27
    -3
    Забил красивый гол и крылья выросли? Там кроме Марлоса бокопоров хватило.Доказывай себя в Вест Хэме, Андрюша!
    Ссылка
    Euro2020
      Euro2020, 14.06.2021 18:26
    0
    миколку бокопора по раздевалке гетрами вонючими не гоняли,или ещё слишком мал пиндос мусорской
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 14.06.2021 18:20
    +1
    Песец. Только первая игра, а уже разборки начались на темы - кто виноват и что делать.
    Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
    Сбу опять пролетит.
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 14.06.2021 18:17
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    pl2012ua, 14.06.2021 18:14
    Марлос приехал за деньгами в клубе. А сборная это просто повод для обхода лимита легионеров для того же ушлого клуба. Он бережет себя для клуба, в сборной в пол-силы бегает.
    Так и есть
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 18:14
    +3
    Марлос приехал за деньгами в клубе. А сборная это просто повод для обхода лимита легионеров для того же ушлого клуба. Он бережет себя для клуба, в сборной в пол-силы бегает.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 18:11
    +2
    ну правильно, капитан же
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 14.06.2021 18:10
    +2
    Высказаться надо. Это послужит общему делу. Не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, если бы всем было по фигу, после такого поражения. Вот это - трудно понять. Тем более, что ошибок было много.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.06.2021 18:09
    +2
    Марлоса можно выпускать только при тотальном перевесе наших для вскрытия глухой обороны соперников.
    После травмы Зубкова было минимум 3 варианта лучшего развития событий чем выпуск Марлоса:
    1) Выпуск Кривцова и переход на 5 защитников как с Францией.
    2) Яремчуку хорошо знакомая позиция левого вингера, поэтому выпуск Беседина или Довбика с смещение Яремчука в лево.
    3) На фоне многочисленных травм в Брюгге в конце сезона левого хава несколько раз играл Соболь, думаю отличная помощь Миколенку как в обороне так и в атаке.
    4) Зину налево и Шапоренко на место Зины (как и случилось после 2-0)...
    Але маємо що маємо...
    Ну и вообще сразу при 3-2 нужно было выпускать свежего форварда.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 14.06.2021 17:20
    +25
    Франков що , в шкафчику роздягальні сидів ??? . Ну сказав навіть , і що ???? Капітан, має право. Гравці уже й забули , а шукачам скандалів все нейметься.
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 17:37
    +18
    Ярмола, как капитан, имеет полное право напихать
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    Kevko
      Kevko, 14.06.2021 17:52
    +17
    Возможности Марлоса всем известны. Сейчас он футбольный пенсионер. Другим он уже не станет. У Шевченко очень ограниченный набор вингеров. Но выпустить Марлоса на эту позицию в начале игры и с учетом потенциала Нидерландов на этом фланге было тренерской ошибкой
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 14.06.2021 17:34
    +15
    Претензии нужно только Шеве предявлять зачем он выпустил Марлоса. Я когда увидел что он выйдет, сразу подумал что нашей обороне теперь точно хана.
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    BekXan
      BekXan, 14.06.2021 17:49
    +6
    Это всё интересно но Караваев как раз после свистка первого тайма на перерыв именно Ярмоленку пихал за то что пасы не отдавал на камеру)
    Скандал только журналисты ищут а так рабочая атмосфера.Наипихали друг другу для мотивации и ок.
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    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 14.06.2021 17:19
    +6
    Та оно выходит номер отбыть на поле. Не видно ни стараний, ни желания. Натурализовывать надо тех, кто за страну переживает, а не за свою жопу, которая у себя на родине никому не интересна.
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 14.06.2021 18:37
    +3
    vicktor5891, 14.06.2021 18:30
    Всё правильно делают.А смысл устраивать разборки после окончания турнира?После драки кулаками не машут.
    А по ходу турнира можно?
    Чтобы там не было - это во время турнира должно остаться внутри. Пусть после рассказывают. Пусть весь мусор потом выгребают.
    А франкову незачем сплетни распускать.
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 14.06.2021 18:17
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    pl2012ua, 14.06.2021 18:14
    Марлос приехал за деньгами в клубе. А сборная это просто повод для обхода лимита легионеров для того же ушлого клуба. Он бережет себя для клуба, в сборной в пол-силы бегает.
    Так и есть
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 14.06.2021 18:14
    +3
    Марлос приехал за деньгами в клубе. А сборная это просто повод для обхода лимита легионеров для того же ушлого клуба. Он бережет себя для клуба, в сборной в пол-силы бегает.
    Ссылка
    __Funny_Cat
      __Funny_Cat, 14.06.2021 17:34
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Зачем эти пристрелке бразильцы в сборной , чтобы шахтеру было легче лимит обходить ?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 14.06.2021 17:25
    +3
    Ну вот и причина провала будет. Ярмола дал писды Марлосу, как когда-то степаненку)) А, вообще, претензии тут больше к Шеве, чем к Марлосу, который его выпустил на поле, ну а его передвижения, это тоже скорее установка Шевы, типа свободный художник, где хочу там и бегаю. Вообще, конечно перемещения Марлоса на поле уже заколебали, держи фланг свой и все,а не смещайся слева на право, под ноги Ярмоле, почему-то когда играют Цыганков и Зубков на не своем фланге тоже, они не смещаются никогда под ноги Ярмоле на свой родной правый фланг и не оставляют там одного Мыколу, а вот Марлос вечно под ноги к Ярмоле лезет
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    solart1964
    online
      solart1964, 14.06.2021 18:33
    +2
    Zhez53, 14.06.2021 17:25
    Хорошо, если это правда. Шеве похоже смелости не хватит сказать бразиле, что он баласт.
    Если это правда именно в таком виде, как Франков донести пытается, то нам можно забыть про выход из группы. Если между собой ругаться начинают, а еще кто-то Франкову информацию сливает, то грош цена такому моральному климату в сборной. Только я Франкову не верю. Что-то услышал, а остальное додумал.
    Ссылка
    vicktor5891
    online
      vicktor5891, 14.06.2021 18:32
    +2
    Сергей Журавко, 14.06.2021 18:27
    Забил красивый гол и крылья выросли? Там кроме Марлоса бокопоров хватило.Доказывай себя в Вест Хэме, Андрюша!
    Он так то капитан и один из ветеранов сборной-кто,если не он,пихать должен?Я бы понял возмущение,если бы кто-то из молодых пихал.А тут всё по делу-рабочие моменты.
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 18:11
    +2
    ну правильно, капитан же
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 14.06.2021 18:10
    +2
    Высказаться надо. Это послужит общему делу. Не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, если бы всем было по фигу, после такого поражения. Вот это - трудно понять. Тем более, что ошибок было много.
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 14.06.2021 18:09
    +2
    Марлоса можно выпускать только при тотальном перевесе наших для вскрытия глухой обороны соперников.
    После травмы Зубкова было минимум 3 варианта лучшего развития событий чем выпуск Марлоса:
    1) Выпуск Кривцова и переход на 5 защитников как с Францией.
    2) Яремчуку хорошо знакомая позиция левого вингера, поэтому выпуск Беседина или Довбика с смещение Яремчука в лево.
    3) На фоне многочисленных травм в Брюгге в конце сезона левого хава несколько раз играл Соболь, думаю отличная помощь Миколенку как в обороне так и в атаке.
    4) Зину налево и Шапоренко на место Зины (как и случилось после 2-0)...
    Але маємо що маємо...
    Ну и вообще сразу при 3-2 нужно было выпускать свежего форварда.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 14.06.2021 17:55
    +2
    Kevko, 14.06.2021 17:52
    Возможности Марлоса всем известны. Сейчас он футбольный пенсионер. Другим он уже не станет. У Шевченко очень ограниченный набор вингеров. Но выпустить Марлоса на эту позицию в начале игры и с учетом потенциала Нидерландов на этом фланге было тренерской ошибкой
    Это было выстрелом себе же в ногу!
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 14.06.2021 17:37
    +2
    Zhez53, 14.06.2021 17:25
    Хорошо, если это правда. Шеве похоже смелости не хватит сказать бразиле, что он баласт.
    Откуда вообще такие мысли,может не может . То что тренер на людях защищает игроков своих, то правильно делает , если тренер будет гнобить ещё на людях игроков, то потом сами игроки его же сольют. Шевченко может Марлоса защищать при журналистах , а на разборе будет так,что Марлос ещё отгребать похлеще остальных будет. Учитывая , что отдельные игроки в интервью говорили, что в раздевалке могут и бутылки летать и удары по столу быть.
    Вообще верить тому, что там кто-то кому то высловил , это как бабка на двое гадала. Поговорили , обсудили, а журналисты уже " скандалы интриги расследования "
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 18:50
    +1
    Funny__Cat_, 14.06.2021 18:45
    Нажалуйся и на этот аккаунт
    зачем?! ты и так уйдешь в небытие
    Ссылка
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 14.06.2021 18:20
    +1
    Песец. Только первая игра, а уже разборки начались на темы - кто виноват и что делать.
    Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
    Сбу опять пролетит.
    Ссылка
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