ФРАНКОВ: «Ярмоленко высказал претензии Марлосу за игру против Нидерландов»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков рассказал, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказал Марлосу недовольство его игрой в матче против Нидерландов (2:3).
- Говорят, был конфликт между Марлосом и Ярмоленко в раздевалке матча с Нидерландами.
- Ярмоленко высказал обоснованные претензии Марлосу.
- В перерыве или после матча?
- Подробностей не знаю.
- Претензии к игре в обороне?
- Вообще к его действиям на поле, в частности, к хаотичным перемещениям и невыдерживаниям позиции, – сказал Франков в эфире «Футбол 3».
Отметим, что Марлоса вынужденно выпустили на замену в первом тайме после того, как Александр Зубков не смог продолжать встречу из-за повреждения.
Источник — Трибуна
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Чтобы там не было - это во время турнира должно остаться внутри. Пусть после рассказывают. Пусть весь мусор потом выгребают.
А франкову незачем сплетни распускать.
Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
Сбу опять пролетит.
Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
Сбу опять пролетит.
После травмы Зубкова было минимум 3 варианта лучшего развития событий чем выпуск Марлоса:
1) Выпуск Кривцова и переход на 5 защитников как с Францией.
2) Яремчуку хорошо знакомая позиция левого вингера, поэтому выпуск Беседина или Довбика с смещение Яремчука в лево.
3) На фоне многочисленных травм в Брюгге в конце сезона левого хава несколько раз играл Соболь, думаю отличная помощь Миколенку как в обороне так и в атаке.
4) Зину налево и Шапоренко на место Зины (как и случилось после 2-0)...
Але маємо що маємо...
Ну и вообще сразу при 3-2 нужно было выпускать свежего форварда.
Скандал только журналисты ищут а так рабочая атмосфера.Наипихали друг другу для мотивации и ок.
Чтобы там не было - это во время турнира должно остаться внутри. Пусть после рассказывают. Пусть весь мусор потом выгребают.
А франкову незачем сплетни распускать.
После травмы Зубкова было минимум 3 варианта лучшего развития событий чем выпуск Марлоса:
1) Выпуск Кривцова и переход на 5 защитников как с Францией.
2) Яремчуку хорошо знакомая позиция левого вингера, поэтому выпуск Беседина или Довбика с смещение Яремчука в лево.
3) На фоне многочисленных травм в Брюгге в конце сезона левого хава несколько раз играл Соболь, думаю отличная помощь Миколенку как в обороне так и в атаке.
4) Зину налево и Шапоренко на место Зины (как и случилось после 2-0)...
Але маємо що маємо...
Ну и вообще сразу при 3-2 нужно было выпускать свежего форварда.
Вообще верить тому, что там кто-то кому то высловил , это как бабка на двое гадала. Поговорили , обсудили, а журналисты уже " скандалы интриги расследования "
Если это не остановить, не удавить в зародыше, то добра не будет
Сбу опять пролетит.
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