Николай МАТВИЕНКО: «Матч с Северной Македонией нужно выиграть обязательно»

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко пообщался с прессой после стартового матча Евро-2020 против Нидерландов (поражение 2:3):

- Насколько критической стала травма Зубкова в матче с Нидерландами?

- Саня Зубков – важный элемент нашей команды, мы очень сильно на него рассчитывали, жалко, что так получилось. Думаю, то, что голландцы перехватили инициативу после этого, не связано с его заменой напрямую. Каждый, кто выходит на поле, знает, что ему делать. Марлос вышел, и, по-моему, неплохо выполнял все функции.

- В матче с Нидерландами команда смотрелась уверенно. Какой была психологическая установка на игру? И чем вам запомнится этот матч?

- Матч запомнится тем, что для многих из нас это первый большой турнир. По поводу мотивации и уверенности – мы долго к этому шли и хотели показывать свой футбол. И местами неплохо получалось.

- В СМИ появилась информация о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Каково психологическое состояние команды сейчас?

- Конечно, все расстроены, но мы знаем, что у нас еще две очень важные игры. Сегодня мы уже с новыми силами готовимся к следующей игре.

- Вчера на стадионе было довольно много украинских болельщиков. Как бы вы поддерживали команду, если бы были простым болельщиком?

- Честно говоря, прямо на каждый выезд я бы не ездил. Но выбирал бы самые интересные матчи и города, и обязательно бы посещал. В детстве я ни одного матча не пропускал.

- Каково ваше мнение по поводу партнера по команде Яремчука как человека? Каков он как форвард?

- Тут много говорить не нужно. Очень хороший человек и сильный нападающий, хищник. Против него всегда очень тяжело играть на тренировках. В дальнейшем я надеюсь, что он перейдет в какой-то топ-клуб.

- А как вы можете охарактеризовать Горана Пандева, с которым вам вскоре предстоит сыграть? Вы видели вчерашнюю игру Северной Македонии?

- Мы успели посмотреть первый тайм вчера. Теории у нас еще не было. Это опытный игрок, поиграл в хороших командах. Виден уровень, хорошо цепляется за мячи. В силу возраста уже не такой быстрый, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире.

- Несмотря на поражение, болельщики называют ваш матч самым зрелищным в первом туре, а Андрея Ярмоленко – лучшим игроком. Что думаете по этому поводу?

- Сегодня чехи уже поинтереснее гол забили. Мы все стремились к этому, долго шли, выкладываемся на 100%, показываем все, что можем.

- Следующий матч у вас в Бухаресте. Как думаете, румынские болельщики будут поддерживать сборную Украины?

- Я сильно на это надеюсь. Думаю, украинцы, которые переехали жить сюда, нас поддержат. Всем приглашаем на стадион, мы будем слышать нашу поддержку.

- Для вас обязательно выигрывать матч с Северной Македонией?

- Конечно. Мы стремимся побеждать в каждой игре – не важно, товарищеская это игра или официальная. Сейчас это один из самых важных матчей для нас на этом этапе, и его нужно выиграть обязательно.