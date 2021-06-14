Николай МАТВИЕНКО: «Матч с Северной Македонией нужно выиграть обязательно»

Защитник сборной Украины – о следующем матче команды

  • 14.06.2021 20:12
  • 2955 просмотров
  • 7 комментариев
Николай МАТВИЕНКО: «Матч с Северной Македонией нужно выиграть обязательно»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко пообщался с прессой после стартового матча Евро-2020 против Нидерландов (поражение 2:3):

- Насколько критической стала травма Зубкова в матче с Нидерландами?
- Саня Зубков – важный элемент нашей команды, мы очень сильно на него рассчитывали, жалко, что так получилось. Думаю, то, что голландцы перехватили инициативу после этого, не связано с его заменой напрямую. Каждый, кто выходит на поле, знает, что ему делать. Марлос вышел, и, по-моему, неплохо выполнял все функции.

- В матче с Нидерландами команда смотрелась уверенно. Какой была психологическая установка на игру? И чем вам запомнится этот матч?
- Матч запомнится тем, что для многих из нас это первый большой турнир. По поводу мотивации и уверенности – мы долго к этому шли и хотели показывать свой футбол. И местами неплохо получалось.

- В СМИ появилась информация о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Каково психологическое состояние команды сейчас?
- Конечно, все расстроены, но мы знаем, что у нас еще две очень важные игры. Сегодня мы уже с новыми силами готовимся к следующей игре.

- Вчера на стадионе было довольно много украинских болельщиков. Как бы вы поддерживали команду, если бы были простым болельщиком?
- Честно говоря, прямо на каждый выезд я бы не ездил. Но выбирал бы самые интересные матчи и города, и обязательно бы посещал. В детстве я ни одного матча не пропускал.

- Каково ваше мнение по поводу партнера по команде Яремчука как человека? Каков он как форвард?
- Тут много говорить не нужно. Очень хороший человек и сильный нападающий, хищник. Против него всегда очень тяжело играть на тренировках. В дальнейшем я надеюсь, что он перейдет в какой-то топ-клуб.

- А как вы можете охарактеризовать Горана Пандева, с которым вам вскоре предстоит сыграть? Вы видели вчерашнюю игру Северной Македонии?
- Мы успели посмотреть первый тайм вчера. Теории у нас еще не было. Это опытный игрок, поиграл в хороших командах. Виден уровень, хорошо цепляется за мячи. В силу возраста уже не такой быстрый, но это не мешает ему показывать высокий уровень на таком турнире.

- Несмотря на поражение, болельщики называют ваш матч самым зрелищным в первом туре, а Андрея Ярмоленко – лучшим игроком. Что думаете по этому поводу?
- Сегодня чехи уже поинтереснее гол забили. Мы все стремились к этому, долго шли, выкладываемся на 100%, показываем все, что можем.

- Следующий матч у вас в Бухаресте. Как думаете, румынские болельщики будут поддерживать сборную Украины?
- Я сильно на это надеюсь. Думаю, украинцы, которые переехали жить сюда, нас поддержат. Всем приглашаем на стадион, мы будем слышать нашу поддержку.

- Для вас обязательно выигрывать матч с Северной Македонией?
- Конечно. Мы стремимся побеждать в каждой игре – не важно, товарищеская это игра или официальная. Сейчас это один из самых важных матчей для нас на этом этапе, и его нужно выиграть обязательно.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 14.06.2021 21:44
    +1
    Vladislav Pohily, 14.06.2021 21:31
    Если даже Австрия обыграет Нидерланды, все равно все будет зависеть от нас, т.к. у нас впереди очная встреча с австрияками. Сейчас самое главное взять 3 очка в четверг и по возможности набить побольше голов для лучшего баланса забитых\пропущенных. Если с С. Македонией не возьмем 3 очка, то наши шансы на выход из группы будут лишь теоретические.
    Та ні, навіть нічия у такому форматі це ще не кінець бо 4 пункти це 100% вихід з 3 місця. Згадай Португалію, коли вони виграли Євро, тоді взагалі з 3 пунктами вийшли, ще й з ніякої групи. Я взагалі не розумію трагедії, наші просто програли команді, яка сильніша, але при цьому видали класний матч, що по емоціям, що частково по футболу. Чуда не зробили, але не провалились зовсім. Більше мене бентежить, що вони занадто багато емоцій віддавали, наче це 1/8, видно що дуже хотіли
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.06.2021 21:31
    0
    Andrii_MKh, 14.06.2021 20:51
    ... и молиться, чтобы Австрия не обыграла голландцев
    Если даже Австрия обыграет Нидерланды, все равно все будет зависеть от нас, т.к. у нас впереди очная встреча с австрияками. Сейчас самое главное взять 3 очка в четверг и по возможности набить побольше голов для лучшего баланса забитых\пропущенных. Если с С. Македонией не возьмем 3 очка, то наши шансы на выход из группы будут лишь теоретические.
    Ссылка
    нестор
    online
      нестор, 14.06.2021 21:09
    -2
    Просто выиграть, это мало. Ыгсперты на Еспресо TV приказали выиграть разгромно! 3:0 это минимум.
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 14.06.2021 20:53
    -2
    Хахаххах тупить перестаньте в защите миколенку гусю передай пускай когда у него мяч выбивает похрен в аут только не вратарю
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 14.06.2021 20:51
    +7
    ... и молиться, чтобы Австрия не обыграла голландцев
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 14.06.2021 20:29
    +5
    Да-да, Зина тоже говорил после ничьей с Францией, что нужно обязательно побеждать Финляндию и Казахстан, чем все закончилось мы помним. Будем болеть и надеяться на выход из группы, но тут только две победы нужны!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 14.06.2021 20:16
    +4
    Не сказал бы, что гол чехов в пустые ворота интереснее.
    Ссылка
    Andrii_MKh
    online
      Andrii_MKh, 14.06.2021 20:51
    +7
    ... и молиться, чтобы Австрия не обыграла голландцев
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 14.06.2021 20:29
    +5
    Да-да, Зина тоже говорил после ничьей с Францией, что нужно обязательно побеждать Финляндию и Казахстан, чем все закончилось мы помним. Будем болеть и надеяться на выход из группы, но тут только две победы нужны!
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
      Mr.Budd, 14.06.2021 20:16
    +4
    Не сказал бы, что гол чехов в пустые ворота интереснее.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 14.06.2021 21:44
    +1
    Vladislav Pohily, 14.06.2021 21:31
    Если даже Австрия обыграет Нидерланды, все равно все будет зависеть от нас, т.к. у нас впереди очная встреча с австрияками. Сейчас самое главное взять 3 очка в четверг и по возможности набить побольше голов для лучшего баланса забитых\пропущенных. Если с С. Македонией не возьмем 3 очка, то наши шансы на выход из группы будут лишь теоретические.
    Та ні, навіть нічия у такому форматі це ще не кінець бо 4 пункти це 100% вихід з 3 місця. Згадай Португалію, коли вони виграли Євро, тоді взагалі з 3 пунктами вийшли, ще й з ніякої групи. Я взагалі не розумію трагедії, наші просто програли команді, яка сильніша, але при цьому видали класний матч, що по емоціям, що частково по футболу. Чуда не зробили, але не провалились зовсім. Більше мене бентежить, що вони занадто багато емоцій віддавали, наче це 1/8, видно що дуже хотіли
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 14.06.2021 21:31
    0
    Andrii_MKh, 14.06.2021 20:51
    ... и молиться, чтобы Австрия не обыграла голландцев
    Если даже Австрия обыграет Нидерланды, все равно все будет зависеть от нас, т.к. у нас впереди очная встреча с австрияками. Сейчас самое главное взять 3 очка в четверг и по возможности набить побольше голов для лучшего баланса забитых\пропущенных. Если с С. Македонией не возьмем 3 очка, то наши шансы на выход из группы будут лишь теоретические.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности