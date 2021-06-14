Пресс-конференция Матвиенко и Забарного. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 июня в 19:30 в Бухаресте – пресс-конференция игроков сборной Украины

  • 14.06.2021 16:59
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Пресс-конференция Матвиенко и Забарного. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© УАФ. Илья Забарный

В понедельник, 14 июня, национальная сборная Украины проведет мероприятия для масс-медиа после возвращения из Амстердама, где сине-желтые в рамках первого тура группового турнира Евро-2020 потерпели поражение от команды Нидерландов со счетом 2:3.

В 18:00 на стадионе «Волунтари» в Бухаресте начнется тренировка команды Андрея Шевченко, первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

После завершения тренировочной сессии в украинском медиацентре в гостинице «Комплекс Силва» состоится пресс-конференция с участием футболистов сборной – Николая Матвиенко и Ильи Забарного (начало – в 19:30).

Пресс-конференция Матвиенко и Забарного. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом мероприятия.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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