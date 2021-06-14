Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина намного сильнее России! Мы бы им продули»

Известный артист Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины на Евро-2020.
«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — сказал Боярский.
В своем первом матче на Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), Украина уступила Нидерландам (2:3).
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Источник — Спорт-Экспресс
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Но тут только последний идиот не признал бы очевидного
А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
Но тут только последний идиот не признал бы очевидного
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