Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина намного сильнее России! Мы бы им продули»

Известный артист Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины на Евро-2020.

«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — сказал Боярский.

В своем первом матче на Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), Украина уступила Нидерландам (2:3).