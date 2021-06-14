Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина намного сильнее России! Мы бы им продули»

Известный артист позавидовал игре сборной Украины в поединке с Нидерландами

  • 14.06.2021 12:07
  • 5312 просмотров
  • 16 комментариев
Михаил БОЯРСКИЙ: «Украина намного сильнее России! Мы бы им продули»
© ФК Зенит. Михаил Боярский

Известный артист Михаил Боярский сравнил сборные России и Украины на Евро-2020.

«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно», — сказал Боярский.

В своем первом матче на Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), Украина уступила Нидерландам (2:3).

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Источник — Спорт-Экспресс

(20 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 12:47
    0
    ну если кольорованый путиноид такое говорит, то таки да!))
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    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 14.06.2021 12:44
    +1
    1000 чертей, отКанальяли бы мы расею😁
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    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 14.06.2021 12:42
    +1
    Человек просто разбирается в футболе, а не какие-то там милоновы.
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    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 14.06.2021 12:40
    -5
    Андрій Гусак, 14.06.2021 12:28
    Не треба нам таких вболівальників за поребрика. Вони потім з МЕЧОМ до нас прийдуть і будуть всім розказувати: ми адін народ пришлі защіщать болельщіков України
    да тебе вообще ничего не треба, жить в говне ну и ладно, аби червоно-чорний прапор майорів над головою, да ?
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    Letifer
    online
      Letifer, 14.06.2021 12:35
    +5
    Боярский, конечно, запутинец
    Но тут только последний идиот не признал бы очевидного
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    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 12:33
    -1
    Руслан Кириченко, 14.06.2021 12:25
    На российском спортбоксе большенство россиян довольны яркой игрой нашей сборной
    Что значит довольны, их то какое дело?
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    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 12:32
    +2
    Объективная и справедливая оценка Боярского, которого я несколько раз видела в Киеве , общалась на пресс-конференции во время его гастролей в Киеве, а ещё случайно видела его в Старой Крепости в Белгород-Днестровском во время съёмок фильма о мушкетерах! Я тогда отдыхала в в Затоке и была на экскурсии в Белгород - Днестровском!
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 14.06.2021 12:28
    +6
    Trasher311987, 14.06.2021 12:17
    Депортируют Миша))).
    А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
    Не треба нам таких вболівальників за поребрика. Вони потім з МЕЧОМ до нас прийдуть і будуть всім розказувати: ми адін народ пришлі защіщать болельщіков України
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 12:26
    +4
    тысяча чертей! Он прав!!
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 14.06.2021 12:25
    +5
    На российском спортбоксе большенство россиян довольны яркой игрой нашей сборной
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 12:24
    +2
    Тысяча чертей! Каналья! - добавил Михаил Сергеевич.
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 14.06.2021 12:23
    +7
    Каналья тему глаголит
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 14.06.2021 12:22
    +8
    Вот реакция не предвзятого человека, который действительно не болеет за нас, и тот впечатлён игрой нашей сборной. Сыграли достойно, за игру не стыдно.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 14.06.2021 12:17
    -2
    Депортируют Миша))).
    А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.06.2021 12:16
    +9
    100%
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 12:16
    +11
    В кое то веки дело говорит, хорошо бы встретиться и наподдать вашим
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 14.06.2021 12:16
    +11
    В кое то веки дело говорит, хорошо бы встретиться и наподдать вашим
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 14.06.2021 12:16
    +9
    100%
    Ссылка
    KARABAS55
    online
      KARABAS55, 14.06.2021 12:22
    +8
    Вот реакция не предвзятого человека, который действительно не болеет за нас, и тот впечатлён игрой нашей сборной. Сыграли достойно, за игру не стыдно.
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 14.06.2021 12:23
    +7
    Каналья тему глаголит
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 14.06.2021 12:28
    +6
    Trasher311987, 14.06.2021 12:17
    Депортируют Миша))).
    А вообще приятно как вчера болели на первом канале за нас.
    Не треба нам таких вболівальників за поребрика. Вони потім з МЕЧОМ до нас прийдуть і будуть всім розказувати: ми адін народ пришлі защіщать болельщіков України
    Ссылка
    Letifer
    online
      Letifer, 14.06.2021 12:35
    +5
    Боярский, конечно, запутинец
    Но тут только последний идиот не признал бы очевидного
    Ссылка
    Руслан Кириченко
    online
      Руслан Кириченко, 14.06.2021 12:25
    +5
    На российском спортбоксе большенство россиян довольны яркой игрой нашей сборной
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 14.06.2021 12:26
    +4
    тысяча чертей! Он прав!!
    Ссылка
    Semiramida
      Semiramida, 14.06.2021 12:32
    +2
    Объективная и справедливая оценка Боярского, которого я несколько раз видела в Киеве , общалась на пресс-конференции во время его гастролей в Киеве, а ещё случайно видела его в Старой Крепости в Белгород-Днестровском во время съёмок фильма о мушкетерах! Я тогда отдыхала в в Затоке и была на экскурсии в Белгород - Днестровском!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 14.06.2021 12:24
    +2
    Тысяча чертей! Каналья! - добавил Михаил Сергеевич.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 14.06.2021 12:44
    +1
    1000 чертей, отКанальяли бы мы расею😁
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 14.06.2021 12:42
    +1
    Человек просто разбирается в футболе, а не какие-то там милоновы.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 14.06.2021 12:47
    0
    ну если кольорованый путиноид такое говорит, то таки да!))
    Ссылка
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