Ваут ВЕГХОРСТ: «Играли хорошо, за исключением сумасшедших пяти минут»

Нападающий доволен положительным результатом

  • 14.06.2021 02:50
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Ваут ВЕГХОРСТ: «Играли хорошо, за исключением сумасшедших пяти минут»
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 июня в первом туре Евро-2020 встречались сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля одержали победу в Амстердаме со счетом 3:2.

Форвард сборной Нидерландов Ваут Вегхорст прокомментировал результат.

«В первом тайме у меня было очень мало пространства, но нужно было просто продолжать играть и ждать своего часа, который не замедлил случиться. Когда настал момент, я сделал то, что было нужно. Поэтому я счастлив.

Возможно, мы действовали слишком пассивно, когда соперник забил первый гол, и дали свободно ударить головой после подачи со штрафного при их втором голе. Такие вещи делать нельзя. Но в конце концов мы сумели выиграть, а это главное.

Это был захватывающий матч, и мы в итоге одержали заслуженную победу. На мой взгляд, мы играли очень хорошо на протяжении больших отрезков игры. За исключением, разумеется, тех сумасшедших пяти минут, когда мы дважды пропустили», - сказал Вегхорст.

Отметим, что Вегхорст стал лучшим игроком матча Нидерланды – Украина по версии WhoScored.

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Источник — УЕФА

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