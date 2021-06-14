Яремчук – лучший игрок Украины в матче с Нидерландами по версии WhoScored

25-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком своей команды в поединке чемпионата Европы против Нидерландов (2:3) по версии авторитетного портала WhoScored.

Яремчук вышел на поле в стартовом составе и забил мяч и отдал голевую передачу.

За свою игру украинец получил 7,8 балла. Также высокую оценку получил Андрей Ярмоленко (7,6)

Лучшим игроком матча был признан форвард Нидерландов Ваут Вегхорст (7,9 балла).