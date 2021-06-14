Яремчук – лучший игрок Украины в матче с Нидерландами по версии WhoScored

25-летний форвард сборной Украины Роман Яремчук стал лучшим игроком своей команды в поединке чемпионата Европы против Нидерландов (2:3) по версии авторитетного портала WhoScored.
Яремчук вышел на поле в стартовом составе и забил мяч и отдал голевую передачу.
За свою игру украинец получил 7,8 балла. Также высокую оценку получил Андрей Ярмоленко (7,6)
Лучшим игроком матча был признан форвард Нидерландов Ваут Вегхорст (7,9 балла).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — WhoScored.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.