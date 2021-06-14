Оценки матча Нидерланды – Украина. Лучшие у гостей – Ярмоленко и Яремчук

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 1-го тура Евро-2020

  • 14.06.2021 00:50
  • 1846 просмотров
  • 7 комментариев
Оценки матча Нидерланды – Украина. Лучшие у гостей – Ярмоленко и Яремчук
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ярмоленко и Яремчук

13 июня в первом туре Евро-2020 встречались сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.

Наиболее высокие оценки у Украины (по 7.0) получили Андрей Ярмоленко, который забил феноменальный гол левой ногой в девятку, и Роман Яремчук, ассистировавший Ярмоленко и сравнявший счет ударом головой.

Оценки Sport.ua за матч Нидерланды – Украина – 3:2:

  

Замены Нидерландов: Аке – 7,0; Вейндал – 6,0; Велтман – б/о; Л.де Йонг – б/о; Мален – б/о.

Замены Украины: Марлос – 5,5; Шапаренко – 6,0.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

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Источник — Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:47
    0
    Жалко миколенко хороший захисник але таких 3 помилки результативних за весну і літо
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:46
    0
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    А миколенку яка оцінка мала бути і що показав сидор ? При Степаненко першого голу не було би
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:32
    0
    Надеюсь парни соберутся и 6 очей наберут .. сегодня очень понравилась игра жаль не ничья
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:20
    +1
    Empty, 14.06.2021 01:20
    Первый гол на мыколенко и малине .. миколенку по етой игре воопше 4 а бущану 7
    На миколенко и сидоре первый гол
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:20
    0
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    Первый гол на мыколенко и малине .. миколенку по етой игре воопше 4 а бущану 7
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.06.2021 01:13
    +3
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    А Зіні теж 6, ржу піпець, в них формула 4С 2П
    Ссылка
    Сергей Михайлович
      Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    -1
    Комментарий свернут. Показать
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 14.06.2021 01:13
    +3
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    А Зіні теж 6, ржу піпець, в них формула 4С 2П
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:20
    +1
    Empty, 14.06.2021 01:20
    Первый гол на мыколенко и малине .. миколенку по етой игре воопше 4 а бущану 7
    На миколенко и сидоре первый гол
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:47
    0
    Жалко миколенко хороший захисник але таких 3 помилки результативних за весну і літо
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:46
    0
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    А миколенку яка оцінка мала бути і що показав сидор ? При Степаненко першого голу не було би
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:32
    0
    Надеюсь парни соберутся и 6 очей наберут .. сегодня очень понравилась игра жаль не ничья
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 14.06.2021 01:20
    0
    Сергей Михайлович, 14.06.2021 00:57
    У вас с головой все нормально?Мертвому Малине 6,а Сидору 5,5.Нужно было не бухать,а футбол смотреть или не писать херню.
    Первый гол на мыколенко и малине .. миколенку по етой игре воопше 4 а бущану 7
    Ссылка
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