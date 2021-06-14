Оценки матча Нидерланды – Украина. Лучшие у гостей – Ярмоленко и Яремчук

13 июня в первом туре Евро-2020 встречались сборные Нидерландов и Украины. Хозяева поля выиграли поединок в Амстердаме со счетом 3:2.

Наиболее высокие оценки у Украины (по 7.0) получили Андрей Ярмоленко, который забил феноменальный гол левой ногой в девятку, и Роман Яремчук, ассистировавший Ярмоленко и сравнявший счет ударом головой.

Оценки Sport.ua за матч Нидерланды – Украина – 3:2:

Замены Нидерландов: Аке – 7,0; Вейндал – 6,0; Велтман – б/о; Л.де Йонг – б/о; Мален – б/о.

Замены Украины: Марлос – 5,5; Шапаренко – 6,0.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.