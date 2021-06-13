Прорвало! Яремчук ударом головой сравнял счет в игре против Нидерландов

13 июня в первом туре Евро-2020 играют сборные Нидерландов и Украины.
Роман Яремчук сравнял счет на 79-й минуте. Последовала подача со штрафного от Руслана Малиновского, и форвард точно пробил головой в угол ворот (2:2).
Матч Евро-2020 проходит в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене», игра началась в 22:00 по киевскому времени.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник — Sport.ua
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